Focke legt CDU-Kreisvorsitz nieder

Landkreis - Der CDU-Kreisvorsitzende Ansgar Focke hat am Freitag sein Amt aus privaten und beruflichen Gründen niedergelegt. In einem Brief an seine Vorstandskollegen teilte er mit, dass ab Februar seine Einarbeitung in seiner neuen Anstellung in Berlin beginnt und er eine Teilnahme an den Terminen der Kreis-CDU deshalb nicht mehr garantieren kann.

„Ich habe ganz bewusst den 10. Januar abgewartet, um die Bewerbungsfrist des Landtagskandidaten nicht zu beeinträchtigen“, schreibt Focke. „Zeitlich begleiten kann ich den Prozess in Zukunft aber nicht mehr.“ Damit bittet er seine Vertreter Rudi Dohle und Wolfgang Sasse, die Geschäfte und die Organisation der Landtagsnominierung und des Kreisparteitages zu übernehmen.

Focke wird aus privaten Gründen im Februar nach Brandenburg umziehen und deshalb auch zum nächsten Kreistag sein Mandat aufgeben.

„Meine Ehefrau ist das einzige Kind meiner Schwiegereltern und wird dringend in der Unternehmensnachfolge im elterlichen Handwerksbetrieb gebraucht. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber eine Fernehe kommt für uns nicht in Frage. Schon gar nicht wegen unserer kleinen Tochter. Außerdem wollen wir, dass unsere Tochter mit bei den Großeltern aufwächst, da meine Eltern bereits beide verstorben sind“, hatte Focke bereits vor einigen Wochen deutlich gemacht.