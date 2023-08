Flüchtlingsnotunterkunft: Landkreis Oldenburg kündigt Vertrag mit dem Roten Kreuz

Von: Dierk Rohdenburg

Bald Vergangenheit: die Trägerschaft des DRK für die Flüchtlingsunterkunft in Hude. © Franitza

Landkreis – Die Betreuung der Geflüchteten in der Notunterkunft in Hude wird schnellstmöglich mit einem neuen Träger fortgeführt. Der Landkreis Oldenburg bestätigte am Donnerstag die Kündigung des Vertrages mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Zu wann genau die Zusammenarbeit endet, wollten weder das DRK noch der Kreis mitteilen. Kreisgeschäftsführerin Grazina Urmonas reagierte nicht auf eine Anfrage unserer Zeitung.

Nach Angaben von Kreissprecher Oliver Galeotti sollen die wenigen noch im ehemaligen Seminarhaus Nutzhorn in Rethorn lebenden Geflüchteten bald umziehen, weil die Immobilie dem DRK gehört. Die Betreuung der in Hude lebenden 33 Menschen sei weiterhin gesichert, so Galeotti. Allerdings werde sich der Kreisausschuss bereits am Montag, 4. September, mit einem Trägerwechsel beschäftigen. Die Kreistagsfraktionen seien bereits in Kenntnis gesetzt worden.

Zu den Gründen für den Betreiberwechsel sagt der Landkreis nichts. Man wolle der politischen Beratung nicht vorgreifen, hieß es am Donnerstag. Landrat Christian Pundt sei allerdings an einem starken DRK-Kreisverband interessiert.

Kritik an Verwendung der Gelder?

Hinter vorgehaltener Hand wird kolportiert, dass der Landkreis Kritik an der Verwendung zweckgebundener Mittel hat, die an das DRK gezahlt wurden. Die Zusammenarbeit mit den Maltesern, die zwei Notunterkünfte in Wildeshausen betreiben, laufe hingegen sehr zufriedenstellend, teilte Galeotti mit.

In der jüngeren Vergangenheit hatte es bereits eine Vertragskündigung zwischen dem Landkreis und dem DRK gegeben. Es ging im Jahr 2015 um falsche Abrechnungen im Rettungdienst in Hude und Ganderkesee. Dabei wurde der Landkreis offenbar um mehrere Hunderttausend Euro geprellt. Der Geschäftsführer des Kreisverbandes hatte damals seinen Hut genommen.