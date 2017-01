243 Flüchtlinge kommen dieses Jahr noch in den Landkreis

Land gibt neue Quote für 2017 heraus

Landkreis - Der Landkreis Oldenburg muss bis Ende des Jahres noch 243 Flüchtlinge unterbringen. Das ergibt sich aus der Quote, die das Land festgesetzt hat. Eigentlich müsste der Landkreis 433 Asylbewerber aufnehmen, aber da die vorherige Quote um 168 Personen übererfüllt worden war, sind es weniger, sagte Christiana Dölemeyer, Teamleiterin vom Amt für Arbeit und soziale Sicherung. 22 Menschen wurden schon empfangen, daher kommt es letztendlich zur Zahl 243.

Anders als im Herbst und Winter 2015, als teilweise im Wochentakt Busse anrollten und die Asylbewerber zügig verteilt oder in Notunterkünften untergebracht werden mussten, ist die Lage zurzeit entspannt. Das ermöglicht die gezielte Suche nach Wohnraum. Dazu wird die Kreisverwaltung die acht Mitgliedskommunen nach ihren Leerständen befragen. Demzufolge ist noch nicht klar, wie viele Flüchtlinge in die einzelnen Gemeinden sollen.

Was die Unterbringung angeht, setzt die Kreisverwaltung auf Sozialverträglichkeit. Das heißt, wenn zum Beispiel in einer Unterkunft mit mehreren Sudanesen noch Plätze frei sind, wird die Verwaltung versuchen, weitere Sudanesen vom Land zu bekommen. „Wir gucken nach den Nationalitäten und verteilen die Asylbewerber dann passend“, sagte Dölemeyer. Dahinter stecken Erfahrungswerte, wonach sich bestimmte Landsleute eher miteinander vertragen als andere.

Die in der alten Zählerwerkstatt des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) bei Hude eingerichtete Notunterkunft wird also vermutlich nicht benötigt. Allerdings betont Dölemeyer: „Sie steht in Bereitschaft. Wir können dort sofort mit einer Notfallbelegung starten.“

Da die Asylverfahren fortschreiten – derzeit laufen rund 1 000 –, steht auch das Thema Familiennachzug immer mehr auf der Agenda. So berichtete Dölemeyer, dass Fälle möglich sind, wonach ein Flüchtling mit Status, also Anerkennung, noch in einer Sammelunterkunft lebt, aber Verwandte nachkommen dürfen. Darauf müsse man sich vorbereiten, so die Teamleiterin, denn die Familie könne schlecht zu dem Mann in die Sammelunterkunft ziehen.

bor

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa