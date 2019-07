Flucht durch mehrere Ortschaften

Polizei stoppt Fahrer in Wildeshausen

Wildeshausen – Die Polizei lieferte sich am Mittwoch ab 22.41 Uhr eine 48-minütige Verfolgungsjagd mit einem 58-jährigen Opelfahrer aus Hagstedt (Gemeinde Visbek). Der Mann befuhr nach Polizeiangaben zunächst die Schneiderkruger Straße in Visbek in Fahrtrichtung Erlte. Hier sollte er von den Ordnungshütern kontrolliert werden. Darauf hatte der Mann aber wohl wenig Lust, sodass er mit erhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften flüchtete und dabei trotz bestehendem Verbots überholte. Die Polizei konnte den Wagen zwischen der A 1-Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Ortseingang Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße anhalten und den Fahrer kontrollieren. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,16 Promille. Es wurde die Weiterfahrt untersagt.