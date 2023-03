Flucht auf der A1 mit 245 km/h vor der Polizei: Verfolgung durch Hubschrauber

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei verfolgte einen 30-Jährigen über die Autobahn. © imago/Symbolbild

Landkreis – Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit bis zu 245 Stundenkilometern im Bereich Wildeshausen vor der Polizei geflüchtet. Diese verfolgte den Mann sogar mit Hubschrauber.

Am Donnerstag, 23. März, gegen 17.50 Uhr fiel einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Ahlhorn im Bereich der Gemeinde Großenkneten ein BMW mit Gütersloher Kennzeichen auf, der die Autobahn 1 in Richtung Bremen befuhr. Die Beamten beschlossen, den Wagen auf dem Parkplatz „Engelmannsbäke“ einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, weshalb dem Fahrer Anhaltesignale gegeben wurde. Dieser folgte den Beamten zunächst auf den Verzögerungsstreifen, zog jedoch auf der Zufahrt zum Parkplatz zurück auf die Autobahn und setzte seine Fahrt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 245 km/h fort. Hierbei überholte der Mann mehrfach andere Verkehrsteilnehmer über den rechten Seitenstreifen. An der Anschlussstelle Wildeshausen West verließ er die Autobahn 1, um wieder in Richtung Osnabrück aufzufahren.

Polizei verliert Flüchtenden aus den Augen

Den Beamten gelang es zunächst, unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten, auf das flüchtige Fahrzeug aufzuschließen, jedoch brach der Sichtkontakt aufgrund des dichten Verkehrs immer wieder ab. Als der Flüchtige dann im Bereich des Ahlhorner Dreiecks von der Autobahn 1 auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg fuhr, verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen, weshalb eine Fahndung mit dem Polizeihubschrauber erfolgte. Im Rahmen dieser Maßnahme konnte der BMW abgestellt im Bereich des Falschheider Weges/Letheweg in Großenkneten entdeckt werden.

Der Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort, jedoch stellte sich im Verlauf der weiteren Ermittlungen heraus, dass es sich bei ihm um einen 30-jährigen Mann aus Bremerhaven handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren konnten im Fahrzeug geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden werden.

Auto wurde beschlagnahmt

Durch das Amtsgericht Oldenburg wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Beschlagnahme des Autos angeordnet. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zur Ermittlung, ob andere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des 30-Jährigen gefährdet wurden, sucht die Polizei Ahlhorn nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden.