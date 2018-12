Baumsterben: Linken-Ratsfrau Flauger hat einige Fragen zur Schabböge

Freier Blick an der Hunte-Abbruchkante?

+ © dr Nicht die gesamte Hunte-Abbruchkante ist mit hohen Bäumen bepflanzt. Deshalb gibt es kritische Nachfragen. © dr

Wildeshausen - Warum starben an der Hunte-Abbruchkante in der Schabböge rund ein Dutzend neu angepflanzter Eichen und ein Ahorn? Diese Frage stellte unser Mitarbeiter Christian Hannig in seiner Kolumne „Hannig hebt hervor“ und vermutete, dass Anwohner an der Stelle tätig geworden waren. Die Linken-Ratsfrau Kreszentia Flauger hat deshalb kritische Nachfragen an die Wildeshauser Stadtverwaltung gerichtet, weil ihr die Vorgänge bereits aus anderer Quelle zugetragen wurden.