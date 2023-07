Flächenbrand in Hanstedt: Landwirt reagiert vorbildlich

Von: Dierk Rohdenburg

Die Feuerwehren konnten den Brand schnell eindämmen. © Nordwest-Media

Wildeshausen – Brandalarm in Wildeshausen: Die Feuerwehren Düngstrup und Goldenstedt haben erfolgreich einen großen Flächenbrand in Hanstedt eingedämmt.

Die Erntearbeiten haben begonnen und die Sonne scheint mit voller Kraft, was zu einer erhöhten Gefahr von Flächenbränden führt. Am Samstag, 8. Juli, gegen 13 Uhr wurden die Feuerwehren Düngstrup (Stadt Wildeshausen) und Goldenstedt (Landkreis Vechta) gemeinsam zu einem Flächenbrand in Hanstedt (Landgemeinde Wildeshausen) alarmiert.

Das Feuer, das durch Erntearbeiten entstanden war, breitete sich rasch auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern aus. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen unverzüglich am Einsatzort ein und leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein.

Landwirt reagiert schnell und vorbildlich

Dank der schnellen Reaktion konnte das Feuer mithilfe eines Grubbers eines Landwirtes eingedämmt werden. Aufgrund der geringen Windgeschwindigkeit breitete sich der Brand nicht auf der gesamten Fläche des Feldes aus, was den Einsatzkräften zugutekam.

Nach etwa 45 Minuten konnten die Feuerwehreinheiten wieder einrücken. „Dieser schnelle und effektive Einsatz ist nicht zuletzt dem beherzten Eingreifen des Landwirtes zu verdanken, der die Maschine schnellstmöglich vom Feuer entfernte und mit einem Feuerlöscher das Brandgut ablöschte“, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte möchten ausdrücklich das couragierte Handeln des Landwirtes loben und seine wichtige Rolle bei der Eindämmung des Flächenbrandes hervorheben.

„Angesichts der beginnenden Erntesaison und der steigenden Brandgefahr appellieren wir an alle Landwirte und Erntehelfer, äußerst vorsichtig bei ihren Arbeiten vorzugehen. Insbesondere das Einhalten von Sicherheitsvorkehrungen, das Mitführen von Feuerlöschern und die Sensibilisierung für potenzielle Brandgefahren können dazu beitragen, Brände frühzeitig zu verhindern oder einzudämmen“, heißt es von den Brandschützern.