Fitnessstudios befürchten Zwangsschließung

Noch laufen sie: In den Fitnessstudios in Wildeshausen wird eine Schließung befürchtet, obwohl die Hygienestandards erhöht wurden. Foto: dpa

Wildeshausen – Marcell Görke, Geschäftsführer der Wildeshauser Sport & Wellnesseinrichtung „Auszeit“ konnte sich vor wenigen Tagen über eine gute Nachricht freuen: Die Sauna ist bei „Testberichte.de“ im Internet unter 500 Angeboten in Deutschland mit einem hervorragenden Ergebnis auf Platz 13 gekommen – einen Platz hinter dem „Saunahuus“ in der Gemeinde Ganderkesee.

Derzeit erwartet Görke allerdings jeden Tag die Veröffentlichung einer schlechten Nachricht, nämlich, dass im Land Niedersachsen alle Fitnessstudios und Saunen wegen der Coronavirus-Epidemie geschlossen werden sollen. In Nordrhein-Westfalen, Berlin und Schleswig-Holstein ist das bereits der Fall.

Ändern kann Görke daran gar nichts, obwohl er nach eigenen Aussagen die Hygienestandards in seinem Haus deutlich erhöht hat – ebenso wie die Anbieter „Gym80“ sowie das Fitnessstudio Wildeshausen, bei denen die Geschäftsführer am Montag telefonisch aber nicht für Auskünfte zu erreichen waren.

„Bereits seit Beginn der Ausbreitung setzen wir Maßnahmen gemäß der Weltgesundheitsorganisation und des Robert-Koch-Instituts in den Bereichen Prävention, Hygiene und Schutz konsequent um. Wir haben unsere ohnehin sehr hohen Hygienemaßnahmen aktuell nun nochmals verschärft und reinigen sowie desinfizieren alle Bereiche überdurchschnittlich oft“, so Görke. Im Sportbereich würde zusätzlich das komplette Kursangebot bis einschließlich 20. April ausgesetzt, da die Teilnehmer zu dicht beieinander agieren würden und damit die Ansteckungsgefahr steige.

Wie sich eine Schließung des gesamten Betriebes auf die Mitgliederverträge auswirken würde, kann Görke derzeit noch gar nicht sagen. Er hoffe zunächst einmal auf das Verständnis der Kunden für die Ausnahmesituation, so der Geschäftsführer. Bei längeren Krankheitsfällen sei es in seinem Unternehmen in der Vergangenheit so gewesen, dass über Kulanzregelungen die Vertragslaufzeit einfach verlängert wurde. Bei der jetzigen Situation könnte man auch mit Gutschriften arbeiten.

Görke plädiert aber dafür, bei den geplanten Schließungen auch an die Betriebe und deren Mitarbeiter gedacht werden sollte. Schließlich müssten viele Unternehmen Verträge einhalten, die Gehälter weiterzahlen oder eine Pacht für das Gebäude entrichten. Wenn es keine Einnahmen mehr gebe, könne es für Betriebe schnell eng werden – besonders dann, wenn die erzwungene Schließung bis in den Sommer hineinreiche. dr