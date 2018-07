Fische landen noch jahrelang in einer „Sackgasse“

Wasserkraftwerk blockiert den Weg die Hunte hinauf / Planung dauert an

+ Einen Niveau-Unterschied von etwa drei Metern müssen die Fische beim Wildeshauser Wasserkraftwerk überwinden, um weiter flussaufwärts zu schwimmen. Dort finden sie ideale Bedingungen für die Fortpflanzung vor.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Das Hunte-Wasserkraftwerk in Wildeshausen stellt schon lange ein Hindernis für viele Fische dar, die dem Flussverlauf folgen und laichen wollen. Schien es vor zwei Jahren noch so, als ob in absehbarer Zeit eine Lösung für das Problem gefunden werden könnte, muss man derzeit davon ausgehen, dass die „Sackgasse“ für Fische noch jahrelang bestehen bleibt.