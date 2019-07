Illegal Biomasse gelagert? Firmenchef muss 15 000 Euro zahlen

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Ein Firmenchef aus dem Landkreis Oldenburg muss 15 000 Euro zahlen, damit ein Verfahren vor dem Amtsgericht Wildeshausen eingestellt wird.

Ihm wurde vorgeworfen, zwei Jahre lang mehr als 250 Tonnen Baumreste und Sträucher, aber auch Drainagerohre aus Kunststoff in einer von ihm genutzten Sandgrube deponiert und damit nicht ordnungsgemäß entsorgt zu haben. Die Wälle aus dem Material sollen rund zehn Meter hoch gewesen sein. Juristen sprechen vom „unerlaubten Betreiben von Anlagen“. Außerdem, so die Vermutung der Anklage, ersparte sich der Firmenchef mit dieser Methode Entsorgungskosten in Höhe von 50 bis 70 Euro pro Tonne.

Womöglich wären die Wälle nicht so stark angewachsen, sondern hätten zügig abgeräumt werden können, wenn die Aufsichtsbehörde, der Landkreis Oldenburg, sofort eine Unterlassungsaufforderung ausgesprochen hätte. Aufgefallen war das Ganze nämlich bereits bei einer Kontrolle im Jahr 2013. Der zuständige Sachbearbeiter des Landkreises fand bei einer Routineuntersuchung „Gartenabfälle und Fremdstoffe wie Plastik, Holz und Metalle“ aufgehäuft zu großen Wällen, schilderte er dem Gericht.

Der Mann schaltete die Polizei ein, weil er eine Straftat, nämlich die illegale Entsorgung von Abfällen, vermutete. Zwei Beamte vom Revier in Wildeshausen machten sich mit dem Kreismitarbeiter ein Bild von der Lage und sahen Handlungsbedarf. Erst warteten sie jedoch noch auf eine Stellungnahme vom Landkreis. Und der ließ sich Zeit. Das Schreiben lag erst zwei Jahre später, also 2015, vor, woraufhin eine schriftliche Unterlassungsverfügung an den Unternehmer erging und die Polizisten Anzeige erstatten. Der Firmenchef hatte derweil weiter Stoffe gelagert.

Warum so lange nichts passiert sei, wollte die Richterin wissen. Eine Frage, die der Landkreismitarbeiter nicht beantworten konnte. Er verwies auf eine Kollegin, die den Unternehmer 2013 am Telefon darüber informiert habe, dass die Lagerung so nicht zulässig sei und er das zu unterlassen habe. Die Frau war allerdings nicht als Zeugin geladen.

Feilschen wie auf dem Basar

An das Gespräch konnte sich der Firmenchef vor Gericht nicht erinnern. Er sah zwar ein, dass die Ablagerung falsch gelaufen sei, wollte aber nicht alle Schuld auf sich nehmen. Ein Teil der Wälle stamme von Rodungsarbeiten aus der Sandgrube. Die wurde nach und nach erweitert, wofür Bäume weichen mussten. Deren Lagerung vor Ort ist laut Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht zu beanstanden. Knackpunkt war also, wie hoch der Anteil der fremden Baumstümpfe, Sträucher und sonstiger Materialen ist. Genau festlegen ließ sich dieser nicht.

Es entwickelte sich ein munteres Feilschen wie auf einem Basar: Der Verteidiger argumentierte, das Stillhalten des Landkreises habe von seinem Mandanten als Duldung verstanden werden dürfen. „Ich habe zunehmend den Eindruck, dass wir hier nicht über eine rechtswidrige Straftat reden“, meinte er. Dennoch sei der Angeklagte, wie im Vorfeld angekündigt, bereit, 6 800 Euro dafür zu bezahlen, dass das Verfahren eingestellt wird.

Der Staatsanwalt, der seine ursprüngliche Forderung schon von 30 000 auf 20 000 Euro reduziert hatte, zog daraufhin eine rote Linie: „Sie können sich offenbar nicht bewegen.“ Damit sei eine Einstellung vom Tisch.

Die Richterin besänftigte beide Parteien. Sie könne sich 12 000 bis 15 000 Euro vorstellen. Nach einer Unterredung mit seinem Verteidiger war der Unternehmer bereit, 12 000 Euro zu zahlen. Doch das reichte dem Staatsanwalt nicht, sodass sich alle Parteien nach einer weiteren Sitzungsunterbrechung schließlich auf 15 000 Euro einigten. Ein Schuldeingeständnis ist das allerdings nicht. „Mein Mandant verwahrt sich ausdrücklich gegen alle erhobenen Vorwürfe“, stellte der Verteidiger klar.

Damit ist die Sache juristisch geklärt, allerdings sind die Wälle immer noch da und werden es wohl auch eine Weile bleiben: Denn inmitten der Sträucher und Baumstümpfe haben sich Zauneidechsen, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen, angesiedelt.