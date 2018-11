Firmen locken Schüler mit Werder Bremen und Chancen

Wildeshausen - Schaulaufen in der Wildeshauser Hauptschule: 15 Betriebe haben sich dort am Dienstagvormittag vorgestellt. Immer in der Hoffnung, einige der Mädchen und Jungen für eine Ausbildung zu gewinnen. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass die Hauptschüler aus der Kreisstadt bei vielen Unternehmen begehrt sind. Um die Aufmerksamkeit der potenziellen Azubis zu gewinnen, warben die Firmen sowie Behörden mit guten beruflichen Perspektiven und manchmal auch mit dem SV Werder Bremen.

„Wir bieten euch sichere Arbeitsplätze, sehr gute Übernahmechancen und einen Besuch im Weser-Stadion“, sagte Katrin Witgenfeld, die bei Mega in Rechterfeld beschäftigt ist. Das Unternehmen gehört wie Geestland in Wildeshausen zur PHW-Gruppe. Die sei bei vielen Leuten unbekannt, so Witgenfeld, aber Wiesenhof, ein weiteres Mitglied, kenne wahrscheinlich fast jeder. Der auch in Rechterfeld ansässige Geflügelhersteller ist Trikotsponsor von Werder Bremen. Und mit dem in der Region beliebten Verein warben Witgenfeld, ihr Mega-Kollege Adrian Heuer und Christoph Freese von Geestland um Aufmerksamkeit bei den Jugendlichen.

Im Angebot sind Ausbildungen zu Berufskraftfahrern, Fachinformatikern und Industriekaufleuten, aber auch zu Verfahrenstechnologen in der Mühlen- und Getreidewirtschaft (früher sagte man Müller), Mechatronikern und Fachkräften für die Lebensmitteltechnik. Letzteres kann sich Zornica Kostadinova (15) vorstellen. Die Jugendliche aus Wildeshausen hatte eine ganze Menge Fragen für Geestland-Mitarbeiter Freese parat und gab ihm auch gleich eine Bewerbung mit. „Ich mag es, im Labor zu arbeiten“, sagte sie.

Freese freute sich über das Interesse. Er machte den Schülern Mut. Es käme nicht so sehr auf Schulnoten an, sondern darauf, Ehrgeiz zu zeigen und arbeiten zu wollen. Grundsätzlich sei es sinnvoll, erst einmal ein ein- oder zweitägiges Praktikum zu absolvieren.

Kontakte geknüpft, Bewerbung abgegeben

Ein paar Räume weiter warben Mitarbeiter der Firma JHK Industriebeschichtung aus Ahlhorn um die Aufmerksamkeit der Schüler. Diese hatten je nach Interesse die Chance, in kleine Gruppen aufgeteilt mehrere der 15 Betriebe kennenzulernen. Pascal Lübke, der bei JHK Metallbauer lernt, schilderte den Jugendlichen aus erster Hand, was er während der Ausbildung macht. Sein Chef sowie ein Maler und Lackierer stellten weitere Informationen zur Verfügung.

Für die Hauptschule war die Veranstaltung wie in den Vorjahren ein Erfolg. „Es gibt einfach einen Effekt“, sagte Konrektor Andreas Everinghoff und hob die geknüpften Kontakte hervor. Dieses Jahr waren 15 Firmen und Behörden von Argrafrost in Aldrup über das Finanzamt Vechta bis hin zu Kornkraft in Huntlosen und dem Kindergarten „Schatzinsel“ in Wildeshausen dabei. J bor