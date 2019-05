Firma Schade investiert 2,5 Millionen Euro

Elternhaus weicht für neue Halle

Besuch aus Hannover: Dr. Niels Kämpny (rechts) überbrachte dem Ingenieur und Geschäftsführer Dirk Schade (Mitte) den Förderbescheid.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Wachsen oder weichen: Der Wildeshauser Maschinenbauer Schade investiert 2,5 Millionen Euro in seinen Standort an der Visbeker Straße, um besser und schneller zu produzieren sowie höhere Stückzahlen zu liefern. Mit dem Geld werden neue Geräte angeschafft und eine neue, 900 Quadratmeter große und zwölf Meter hohe Schweißhalle errichtet. Gleichzeitig verwandelt sich die bisherige Schweißerei in eine Mehrzweckhalle, die mehr Platz für die Montage und Fräsarbeiten bietet. Der Bauantrag ist gestellt, und sobald der Landkreis grünes Licht gibt, können die etwa ein Jahr dauernden Bauarbeiten beginnen. Mit dieser Investition wächst die rund 50-köpfige Belegschaft um zehn Prozent.