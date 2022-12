Wildeshauser Feuerwehr flext im Krankenhaus Ring von Finger

Von: Dierk Rohdenburg

Präzisionsarbeit: Die Feuerwehrkräfte flexten den Ring vom Finger. © Feuerwehr

Wildeshausen – Zu einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag um 12.04 Uhr gerufen. Es galt, einen festsitzenden Fingerring einer Patientin im Krankenhaus Johanneum zu entfernen.

„Um ausreichend und verschiedenes Werkzeug an der Einsatzstelle zu haben, entschieden wir uns für das Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug“, so Pressesprecher Daniel Engels. Zunächst versuchten die Einsatzkräfte, den Ring mit einem Ringschneider zu entfernen. Dieser erste Versuch war allerdings nicht erfolgreich, da der Ring aus massivem Stahl war. Deshalb entschieden sich die Feuerwehrleute, den Ring mit einer Flex zu durchtrennen. Dazu wurde zunächst der Finger durch OP-Besteck geschützt, um dann vorsichtig und mit hoher Präzision den Ring aufflexen zu können. Danach konnte mit Gleitmittel der Ring vom Finger der Patientin entfernt werden.

Überfüllter Aschenbecher sorgt für Feuerwehreinsatz

Nachdem in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Pestalozzistraße in Ganderkesee der Brandmelder Alarm schlug, verständigten Anwohner am Dienstag, 29. November, gegen 8:55 Uhr die Feuerwehr.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ganderkesee und Havekost und ein Drehleiterfahrzeug aus Delmenhorst eilten zu dem Wohnhaus. Vor Ort stellten sie fest, dass Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss drang. Sie öffneten die Tür und konnten die Brandursache schnell ausmachen: Ein überfüllter Aschenbecher hatte aufgrund einer nicht vollständig ausgedrückten Zigarette zu qualmen begonnen.

Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses waren vorsichtshalber evakuiert worden. Da es weder offenes Feuer gab noch Schäden entstanden waren, konnten sie aber schnell zurück in ihre Wohnungen.

Während der rund einstündigen Löscharbeiten waren die Pestalozzistraße und die Lindenstraße in Höhe der Einsatzstelle voll gesperrt. 55 Feuerwehrleute aus Ganderkesee und Havekost-Hengsterholz, dazu die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie mehrere Rettungswagenbesatzungen und Notärzte waren bei dem Vorfall im Einsatz.