Wer findet den Totenschädel?

Wildeshausen - Von Lara Terrasi. Der Totenschädel des heiligen Alexander steht im Mittelpunkt eines neuen Krimi-Spazierganges: Die Reliquie hatte Graf Waltbert aus Sachsen 851 von Rom nach Wildeshausen überführen lassen. Im frühen 17. Jahrhundert entdeckten dann die Schweden die Gebeine und warfen sie in die Hunte. Fünf Brüder des Geheimbundes des Crudelis-Ordens sprangen in die Fluten, um die Gebeine zu retten. Dabei fanden sie den Totenschädel des Alexander.

Diesen versteckten sie an einem geheimen Ort. Um das Versteck wiederzufinden, hatten sie eine verschlüsselte Botschaft entworfen, die über einen geheimen Pfad durch Wildeshausen führen sollte. Im Laufe der Jahre geriet der Schädel jedoch immer mehr in Vergessenheit. Wer schafft es, den Totenschädel zu finden? Christiane Knepel und Raymund Koch haben in knapp drei Monaten ihren zweiten Krimi-Spaziergang mit dem Titel „Der Totenschädel von Wildeshausen“ verfasst. Die Idee dazu hatte Knepel. Koch knipste die Fotos, gestaltete das Heft und half Knepel bei den logischen Zusammenhängen. Ganz fertig ist der Krimi-Spaziergang noch nicht: Ein offizieller Probelauf fehlt noch. „Wildeshausen ist eine wunderschöne Stadt. Das Tolle ist, dass man alles zu Fuß erreichen kann“, erklärt die 52-jährige Knepel aus Dötlingen, wieso sie sich für die Kreisstadt entschieden hat. Während des Probelaufs soll sich entscheiden, ob die zu lösenden Aufgaben sowohl für Wildeshauser als auch für Ortsfremde machbar sind, und ob die zwei Stunden Zeit hinkommen.

Die Struktur sei im Vergleich zum kürzlich erschienenen Dötlingen-Krimi eine andere. „Der Weg ist den Teilnehmern vorher nicht bekannt. Es soll ja immer etwas anderes sein, damit es nicht langweilig wird“, erzählt Koch und lacht. Die Detektive müssen während des Rundgangs auf die versteckten Hinweise achten. Liegen sie richtig, kommen sie auf direktem Weg weiter. Wenn nicht, gelangen sie über einen Umweg ins Ziel. „Es gibt 45 verschiedene Möglichkeiten, ans Ziel zu gelangen“, sagt Knepel. Einige Aufgaben müssen die Teilnehmer an der Alexanderkirche und auf dem Marktplatz lösen.

Für den Probelauf teilen Knepel und Koch ihre Freunde, die zum Teil aus Wildeshausen und teils aus anderen Orten stammen, in drei Gruppen auf. Im zehn Minuten Takt geht es vom Marktplatz aus los. Ilka sowie Elke und Lothar Bockelmann lesen sich die Aufgabe durch und schauen sich nach einem „stolzen Ritter“ um. „Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Der ist da hinten“, so Lothar Bockelmann. Ein Blick ins Heft gibt ihnen einen weiteren Hinweis. „16 Löcher.“ Was könnte damit wohl gemeint sein? „Vielleicht der Gullydeckel?“, fragt Elke Bockelmann in die Runde. Schnell zählt Asche nach. „Das stimmt.“ Die erste Aufgabe ist damit gelöst. Weiter geht es zur Herrlichkeit. Hier angekommen halten sie nach Wasserpumpen Ausschau, die schnell gefunden sind. Aber was hat es mit der „gelben Spirale“ auf sich? Nach ein paar Schritten landen sie vor der Alexanderkirche. Der Hinweis hier: „60 Schritte vom Haupteingang entfernt“.

Der Krimi erscheint im Laufe des Septembers für 13 Euro. Fragen an Koch und Knepel per E-Mail an hallo@stadt-land-spiel.de.