Finanzierung der Schulen: Hat der Landkreis die Stadt Wildeshausen übervorteilt?

Von: Dierk Rohdenburg

In Trägerschaft der Stadt: Für die Schüler der Realschule Wildeshausen könnte es bald mehr Geld geben. © dr

Wildeshausen – Gibt es bald mehr Geld für die weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Wildeshausen?

Die Stadt wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten zwei Wochen in intensive Gespräche mit dem Landkreis Oldenburg gehen, um die Auswirkungen der Schulträgervereinbarung für die Haupt- und die Realschule zu erörtern und nach Möglichkeit eine bessere Einnahmesituation für den städtischen Haushalt zu erzielen.

Das ist das Ergebnis der Diskussion im Schulausschuss am Donnerstagabend. Dem Antrag des Schulausschussvorsitzenden Günter Lübke (Pro Wildeshausen), die Schulträgervereinbarung komplett zu kündigen, um den Landkreis deutlicher unter Druck zu setzen, wollte hingegen niemand zustimmen. Lübke selbst war nicht stimmberechtigt.

Hintergrund der Debatte ist ein Bericht des Landesrechnungshofes (LRH), der – wie berichtet – festgestellt hatte, dass die Auflösung der Kreisschulbaukasse im Jahr 2009 rechtswidrig war. Zudem hatte der LRH ausgeführt, dass der Landkreis den Kommunen, die Träger von weiterführenden Schulen sind, zu wenig Geld im Rahmen einer Pauschalabrechnung zukommen lässt.

„Nach diesem Bericht haben wir eine gewisse Hektik aus dem Kreishaus wahrgenommen“, berichtete Kämmerer Thomas Eilers dem Ausschuss. „Wir wollen das aber komplett unaufgeregt betrachten.“ Ziel sei es, sämtliche Informationen zusammenzutragen. „Wir benötigen eine Datengrundlage, die für alle gleich ist“, so Eilers. Er deutete an, dass die Stadt Wildeshausen in den vergangenen Jahren durchaus finanzielle Verluste gehabt haben könnte und stellte fest: „Uns wurde durch den Wegfall der Kreisschulbaukasse auf jeden Fall Liquidität entzogen.“

Verhandlungen mit dem Landkreis befürwortet

Fachbereichsleiter Matthias Ruhle zeigte dem Ausschuss auf, dass der Landkreis laut Gesetz verpflichtet ist, beispielsweise bei Neubauten und Erweiterungen von Schulen der Sekundarstufe I 60 Prozent der Kosten zu übernehmen. Das habe er aber bei den Wildeshauser Schulen nicht getan, weil es keine Kreisschulbaukasse mehr gebe. „Es geht uns nicht darum, an der Schulträgerschaft zu rütteln“, so Ruhle. „Es geht uns aber um die Ausgestaltung der Vereinbarung.“

„Was das betrifft, können wir froh sein, dass der LRH die Schulträgervereinbarung untersucht hat und wir vielleicht ein gutes Ergebnis für Wildeshausen erreichen“, betonte Lübke. Auch Woldemar Schilberg (SPD) und Christin Rollié (CDW) sprachen sich für Verhandlungen mit dem Landkreis aus. In diesem Rahmen soll auch geklärt werden, ob der Landkreis anstelle Dötlingens für die investiven Kosten aufkommen muss, die die Nachbargemeinde derzeit an Wildeshausen zahlt. Dabei geht es um einen Anteil entsprechend der Dötlinger, die die Real- oder die Hauptschule besuchen. Laut Berechnungen der Stadtverwaltung muss mehr Geld in Richtung Wildeshausen fließen, da die Pauschale in den vergangenen Jahren weder kostendeckend war noch dem Anteil der Schüler entsprach.