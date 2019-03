„Jugend debattiert“: Finale knapp verpasst

Wildeshausen/Hannover– Der Wettstreit um die besten Argumente prägt nicht nur die Debatten im Niedersächsischen Landtag, auch im Zuge des Wettwerbs „Jugend debattiert“ stand am Dienstag eben dort die faire rhetorische Auseinandersetzung im Fokus.

Bei der Landesqualifikation und dem anschließenden Landesfinale maßen sich insgesamt 140 Schüler in zwei Altersgruppen. Andrasch Jörgensen vom Gymnasium Wildeshausen holte sich den dritten Platz in der Altersgruppe I (Jahrgang acht bis zehn) und zog damit ganz knapp nicht ins Bundesfinale ein. Dieses steht im Juni an. „Die Jury – unter anderem Mitglieder des Landtags – zeigte sich beeindruckt von der Qualität und Vielfältigkeit der Debattenbeiträge, besonders in den Finalrunden der zwei Altersgruppen“, geht aus einer Pressenotiz hervor. Die Altersstufe I disktuierte das Für und Wider verschiedener Benotungsmöglichkeiten in der Schule.

Das Bild zeigt die Landesfinalisten Niedersachsensens der Altersstufe I (von links, bitte vergrößern): Elisabeth Selle (Gymnasium Große Schule Wolfenbüttel, vierte Platz), Victoria Lempa (Ratsgymnasium Wolfsburg, erster Platz), Andrasch Jörgensen (Gymnasium Wildeshausen, dritter Platz) und Emma Beneke (Gymnasium Bruchhausen-Vilsen, zweiter Platz).

