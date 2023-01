Filmteam dokumentiert Sanierung: Ex-Lohgerberei wird freigeräumt

Von: Dierk Rohdenburg

Alles muss weg: Bauherr Rolf Hilchner (l.) beobachtet, wie das Brombeergestrüpp mit einem Greifer entfernt wird. © Rohdenburg

Wildeshausen – Mit schwerem Gerät ist die Firma Scheele am Montag im Hof der ehemaligen Lohgerberei an der Huntestraße in Wildeshausen vorgefahren, um die ersten Aufräumarbeiten in dem historischen Gebäudeensemble und insbesondere im Hof vorzunehmen.

Die Arbeiten wurden von einem Team des Norddeutschen Rundfunks (NDR) gefilmt.

Die Entwicklung der Lohgerberei von einer zunächst dem Abriss preisgegebenen Immobilie zu einer historischen Sehenswürdigkeit im Herzen Wildeshausens soll voraussichtlich im Jahr 2025 im Rahmen einer 75-minütigen Dokumentation im Fernsehen gezeigt werden.

Kamera ab: Die Arbeiten in der Ex-Lohgerberei wurden von der ersten Minute an gefilmt. © dr

Bislang existiert das schmucke Kleinod, in dem unter anderem Läden, Handwerker, Existenzgründer und ein Lokal angesiedelt werden sollen, nur im Kopf des Bauherren Rolf Hilchner sowie auf den Zeichnungen der Architekten Stephan und Thomas Damke.

Hilchner hatte den NDR informiert und den leitenden Redakteur Holger Ohmstedt davon überzeugt, dass an der Huntestraße ein Projekt gestartet wird, das von überregionalem Interesse sein dürfte. Wie berichtet, hatte der Wildeshauser die Gebäude vor wenigen Monaten ohne Gewinninteresse gekauft, um seiner Heimatstadt ein attraktives Ensemble zu verschaffen, das auch Touristen anlocken könnte. Ziel ist es, das Gebäude für die Allgemeinheit zu öffnen und historische Elemente zu erhalten.

Sträucher müssen weg

„Zunächst müssen aber die Brombeersträucher im Hof und der Müll in den Räumen Haus weg, um die Voraussetzungen für eine Bestandsaufnahme zu schaffen“, berichtete Stephan Damke.

Viel zu tun: In den Räumen steht viel Gerümpel, und der Efeu wächst durch die kaputten Fenster. © dr

Das Abbruchunternehmen Scheele ist damit beauftragt, das Innere besenrein sauber zu machen, und hat dem Bauherrn zudem kostenlos 140 Quadratmeter Natursteinpflaster zugesagt.

„Wir werden den gesamten Bestand dreidimensional digitalisieren“, kündigte Stephan Damke an. Gleichzeitig wolle man zunächst den Verfall stoppen, indem Dächer und Außenwände gesichert werden.

Zehn Drehtage eingeplant

„Ab 2024 wird hier dann gebaut“, ist Hilchner zuversichtlich. Er beobachtete, wie der Greifer das Beerengestrüpp aus dem Boden zog, und ging dann mit dem Kamera-Team durch das Haus, um zu erläutern, was dort alles verwirklicht werden soll. Autor und Regisseur Rainer Moeller-Delin berichtete am Rande der Arbeiten, dass insgesamt zehn Drehtage eingeplant sind. Das Team reist immer dann nach Wildeshausen, wenn Baufortschritte dokumentiert werden können. „Vielleicht kommt an einem Drehtag ja auch die bekannte Journalistin Judith Rakers mal hier vorbei“, hoffte Stephan Damke zu Beginn der Arbeiten auf prominenten Besuch. Am Montag war allerdings zunächst die Bestandsaufnahme geplant. Dazu filmte das Team die Gebäude auch mit einer Drohne aus der Luft. Voraussichtlich in einem Jahr ist der NDR dann wieder zu Gast.