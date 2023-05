Feuerwerk beim Gildefest-Auftakt erinnerte an die 1990er-Jahre

Von: Dierk Rohdenburg

Grandioses Schauspiel: die Feuertöpfe schießen aus vollen Rohren. © bor

Wildeshausen – Zurück in die 1990er-Jahre ging es pyrotechnisch und mit kurzen Wortbeiträgen beim Feuerwerk am Pfingstsonntag auf der Burgwiese in Wildeshausen.

„Die 90er-Jahre mit ihrer Digitalmusik sind ja gerade wieder ganz aktuell“, so Pyrotechniker Ralf Fremy aus Wittmund. Er und sein siebenköpfiges Team erinnerten an die langwierige Einwahl ins Internet per Modem und Fehlermeldungen bei Microsoft-Windows.

Dazu gab es Musik aus der Zeit der Anfänge des Internets, bei der die Komponisten ebenfalls auf den Computer setzten. Zum Feuerwerk erklangen unter anderem Scooter, Blümchen und Haddaway.

Diesmal lief alles reibungslos

Im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo vor dem Festakt ein heftiger Regen auf die Burgwiese niederging und das Feuerwerk nach einem Aussetzer erneut gestartet werden musste, freute sich Fremy am Sonntag über hervorragende Bedingungen beim Aufbau. Und so schoss der Pyrotechniker ab 22.45 Uhr aus allen Rohren und sorgte bei den mehreren Tausend Besuchern für Begeisterung. Immerhin: Auch beim Feuerwerk geht es mittlerweile um Abfallvermeidung. So wird für die Raketen und Feuertöpfe, wo es nur geht, auf Plastik verzichtet. „Das meiste ist durch Pappe ersetzt worden“, erklärte Fremy. Die Feinstaubbelastung hält er bei seinem professionellen Feuerwerk ohnehin für relativ gering. Allerdings gingen in der Nähe der Burgwiese auf den Straßen und Balkons einige Reste der Pyrotechnik nieder. Das waren in der Regel aber verrußte Pappteile.

Pyrotechniker Ralf Fremy mit Feuertöpfen. © dr

Fremy ist seit 2010 für das Feuerwerk beim Festauftakt zuständig, nachdem sich die Begeisterung für den davor langjährige aktiven Pyrotechniker in starken Grenzen hielt.

„Die Zusammenarbeit mit der Gilde ist hervorragend“, lobte er. Von daher sei damit zu rechnen, dass er auch in den nächsten Jahren wieder auf der Burgwiese aktiv sei. Er rechne auf jeden Fall fest damit.