Feuerwehren haben „Sabine“ im Griff

Landkreis – Der Orkan „Sabine“ hat am Sonntag und in der Nacht zu Montag den Landkreis Oldenburg nicht so schwer getroffen, wie zuvor befürchtet. Zwar waren die Einsatzkräfte auf weitaus höhere Fallzahlen vorbereitet, und hatten daher auch Führungsstellen eingerichtet, um die Einsätze koordiniert abarbeiten zu können. Doch ging alles viel glimpflicher aus, als zuvor befürchtet. Meist hatte der Wind Bäume und Astwerk um- und abgeknickt und auf Straßen, Häuser, Carports aber auch auf Gleise geworfen. Die Schadenshöhen waren nach bisherigen Einschätzungen eher gering.

Die Wildeshauser Feuerwehren waren zu zahlreichen Einsätzen unterwegs, ohne, dass es besonders schwere Unfälle gegeben hat. Daniel Engels, Pressesprecher aus der Kreisstadt, berichtet von Bäumen und Ästen, die auf die Fahrbahn gefallen waren oder Autos touchiert hatten. „Es war nicht so dramatisch, wie befürchtet“, zog er eine erste Bilanz – ohne die genaue Zahl der Einsätze nennen zu können.

Neun Einsätze am Sonntag hat Jannis Wilgen, Pressewart der Dötlinger Feuerwehren, verzeichnet. Alle drei Ortsfeuerwehren mussten ausrücken. Der erste Notruf kurz nach 13 Uhr galt den Brandschützern aus Neerstedt, sie mussten einen Baum von der Brettorfer Straße räumen. Am Montag wurden um 5.26 Uhr die Dötlinger Feuerwehrleute auf den Plan gerufen: Im Bereich des Bahnüberganges bei Aschenstedt hatte ein Baum die Schienen blockiert. Die Nordwestbahn habe einen leeren Zug zur Kontrolle auf die Strecke von Wildeshausen in Richtung Delmenhorst geschickt, so Wilgen, „doch der ist nicht weit gekommen“. Die Zahl der Einsätze sei unerwartet gering: „Sonst haben wir bei einer Sturmfront innerhalb kürzester Zeit auf einen Schlag hohe Einsatzzahlen.“ So sei es durchaus schon vorgekommen, dass binnen weniger Stunden zahlreiche Schäden gemeldet wurden, durchaus 50 bis 60 im Laufe eines Sturm-Tages. Da mit einem ähnlichen Szenario zu rechnen gewesen sei, sei eine Führungsstelle eingerichtet worden, um die eingehenden Fälle koordiniert abzuarbeiten. Aber: „Viel Kleinarbeit, nichts Extremes“, resümiert er.

Dreimal mussten die Feuerwehren der Samtgemeinde Harpstedt ausrücken, berichtet Gemeindepressewart Christian Bahrs. In Kirchseelte, Beckeln und Colnrade hatten zwischen 16.30 und 3.45 Uhr einige Bäume „Sabines“ Wucht nicht mehr standgehalten und waren auf Straßen gestürzt. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis sei vergleichsweise „nichts“ losgewesen. Daher sei die vorbereitete Führungsstelle nicht umgesetzt worden. „Aber das ist auch mal ganz schön“, sagte Bahrs.

Als „unspektakulär“ bezeichnete der Ganderkeseer Gemeindebrandmeister Bernd Lembke den Verlauf des Sturmes. Von 13 Einsatzstellen bis Montagmorgen könne er berichten. Bis auf ein abgedecktes Blechdach eines Containers seien es auch hier Bäume auf Straßen und in einem Fall auf Bahnschienen gewesen, die seine Kameraden auf dem Plan riefen. Vier von sechs Ortsfeuerwehren mussten ausrücken. Größere Schäden seien nicht entstanden. Mangels Aufkommens konnte die Führungsstelle schon nach vier Stunden wieder eingestellt werden. „Lieber so, als anders“, fasst er zufrieden zusammen.

„Das war Tagesgeschäft“, bewertet Georg Schecke, Pressewart der Feuerwehren der Gemeinde Hude die Situation, „vor allem, wenn man bedenkt, dass wir die allerhöchste Gefahrenstufe seit zehn Jahren hatten.“ Der zurückliegende, große Herbststurm über Norddeutschland sei wesentlich heftiger gewesen. Unter den neun Einsätzen – wie andernorts umgeknickte Bäume – seien auch drei ungewöhnlichere dabei gewesen. An der Huder Straße „Hasenlager“ sei ein Baum auf eine Telefonleitung gestürzt. Angaben über die Schadenshöhe lägen ihm nicht vor. Ebenfalls am Sonntag und abermals in Hude sei ein Baum an der Danziger Straße auf ein Hausdach gestürzt. Das Gehölz konnte mit einer Winde weggezogen werden. Die hervorgerufenen Schäden seien sicherlich nicht schwerwiegend, schätzte er. In Wüsting habe der Wind schließlich das Blechdach eines Schuppens abgehoben, so Schecke. Es sei direkt auf einem nahebei geparkten Auto gelandet, habe allerdings nur Lackkratzer verursacht.

In Ahlhorn habe am Sonntag ein umstürzender Baum ein Haus und ein daneben geparktes Auto nur knapp verfehlt, berichtet Max Eilers für die Feuerwehren der Gemeinde Großenkneten. Insgesamt 17 Mal seien seine Kameraden von den vier Ortsfeuerwehren zu Hilfe gerufen worden. Am Montag mussten sie bei Großenkneten zwei Bäume von den Gleisen entfernen. Wie in anderen Gemeinden auch, sei die Führungsstelle für die Gemeinde im Verlauf des Abends aufgelöst worden. „Das war viel Kleinkram“, so Eilers, „wir haben alle mehr erwartet.“

So lautet ebenfalls das Fazit Jochen Brunßens, Pressewart der Wardenburger Feuerwehren: Acht Einsätze hat er verzeichnet, sieben davon haben mit umgestürzten oder angeknickten Bäumen zu tun. In einem Fall in Achternmeer sei der Wind unter ein Blechdach gefahren und drohte, es zu lösen. Es wurde befestigt.

„Wir waren für mehr gewappnet“, sagte Tom Kramer für die Feuerwehren in der Gemeinde Hatten. Die 20 Einsätze – alles Baumschäden – seien problemlos abgearbeitet worden. Einwohner hätten den Tag über Eis und Kuchen in der Führungsstelle in Kirchhatten für die Einsatzkräfte abgegeben. fra