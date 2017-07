Bäume sägen und Brandmeldeanlagen

Feuerwehr am Wochenende extrem gefordert

+ Dreimal schlug am Wochenende eine Brandmeldeanlage an.

Wildeshausen - Das zehrt an den Kräften und an den Nerven: Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen wurde am Freitag und Sonnabend nicht nur durch das Unwetter in Hanstedt (Landgemeinde Wildeshausen) und im nördlichen Landkreis Vechta bis an die Leistungsgrenze gefordert. Es gab drei weitere Einsätze, die für zusätzliche Belastungen sorgten.