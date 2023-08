Feuerwehr rückt fünfmal in zwei Tagen aus

Von: Ove Bornholt

Teilen

Die Feuerwehr Wildeshausen ist in zwei Tagen fünfmal ausgerückt. © Feuerwehr Wildeshausen

Die Wildeshauser Feuerwehr ist am Montag zu vier und am Dienstag zu einem Einsatz ausgerückt. Oft blieb es bei Fehlalarmen.

Los ging es recht früh: Am Montag gegen 1 Uhr fuhren acht Einsatzkräfte zum Zuschlagsweg, wo aufgrund eines Heizungsdefekts Wasser in einen Keller lief. „Die Hauptwasserleitung des Objektes wurde abgeschiebert und so der Wasseraustritt gestoppt“, heißt es im Einsatzbericht.

Gegen 14 Uhr löste dann die Brandmeldeanlage im Kreisaltenheim an der Goldenstedter Straße aus. 15 Einsatzkräfte rückten aus, wurden jedoch nicht benötigt. Denn: „Bei Eintreffen stellte der Einsatzleiter schnell fest, dass die Anlage durch Bauarbeiten und Baustaub ausgelöst worden war.“ Bekanntlich läuft beim Kreisaltenheim eine großangelegte Sanierung und Erweiterung.

Nur eine Dreiviertelstunde später erfolgte eine telefonische Alarmierung: Drei Einsatzkräfte, die nach der Fahrt zum Kreisaltenheim noch im Feuerwehrhaus waren, setzten sich daraufhin zum Katenbäker Berg in Bewegung. Dort drohte ein Baum, auf die Reckumer Straße zu fallen. Die Ehrenamtlichen entschärften diese Gefahrensituation und sägten den Baum ab.

Der einsatzreiche Tag endete gegen 20 Uhr, als eine Brandmeldeanlage in einer Einrichtung an der Dr.-Klingenberg-Straße auslöste. 15 Kräfte rückten jedoch zügig wieder ein, weil kein Schadfeuer vorlag. Ein Bewohner hatte beim Kochen in seinem Zimmer den optischen Rauchmelder ausgelöst.

Am Dienstag ging es da dann gleich gegen 7.30 Uhr weiter: Wieder hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst, wieder war es ein Fehlalarm und wieder in einer Pflegeeinrichtung an der Dr.-Klingenberg-Straße. Neun Einsatzkräfte konnten zügig wieder zum Feuerwehrhaus zurückkehren. „Auch dieses Mal lag kein Schadenfeuer vor. Wasserdampf eines Konvektomaten hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst“, heißt es im Einsatzbericht.