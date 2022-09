Feuerwehr Wildeshausen feiert ihr 125-jähriges Bestehen

Viele Feuerwehrleute waren bei der Feier im Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch dabei. © Feuerwehr Wildeshausen

Zwei Jahre nach dem Jubiläum hat die Feuerwehr Wildeshausen nun ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Dazu gehörte ein Rückblick auf die Geschichte.

Wildeshausen – Die Feuerwehr Wildeshausen hat nun ihr 125-jähriges Bestehen nachgefeiert. „Lange, knapp zwei Jahre mussten wir auf diesen Tag und diese freudige Veranstaltung warten“, teilte Feuerwehrpressewart Daniel Engels am Dienstag mit. Bekanntlich ist die Feuerwehr in der Kreisstadt 1895 gegründet worden. Pandemiebedingt war die große Feier aber verschoben worden.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Werner Schunk hatte das heimische Feuerwehrhaus mit vielen Helfern hergerichtet, um dieses freudige Ereignis zu feiern. Die Feuerwehrleute Uli Kramer und Hermann Petermann führten die Teilnehmer – viele Kameraden, auch aus Düngstrup, und geladene Gäste – in einem kleinen, lebhaften Vortrag mit Witz und ein wenig Geschichte durch die vergangene Zeit und stellten dabei das Feuerlöschwesen vom ersten Beginn in Wildeshausen dar. Natürlich galt es schon vor der Gründung der Feuerwehr, Brände zu löschen, sodass die Teilnehmer über einen noch viel längeren Zeitraum von knapp 2000 Jahren informiert wurden.

1895 nach einem Großbrand gegründet

Anlass für die Gründung der Feuerwehr vor nunmehr 127 Jahren war ein Großbrand in Wildeshausen, dem 43 Gebäude, darunter 29 Wohnhäuser, zum Opfer fielen. Das geht aus der Chronik auf der Internetseite der Brandschützer hervor. Erst waren die Ehrenamtlichen im Rathaus untergebracht, zogen dann aber 1897 in ihr neues Spritzenhaus an der Hunte um – es wurde noch bis ins 21. Jahrhundert genutzt und soll bald saniert werden. Im Jahr 1900 wäre die Geschichte der Wildeshauser Feuerwehr allerdings fast schon wieder vorbei gewesen: Ein Großbrand, ausgehend von der Burgstraße, legte 113 Gebäude (inklusive Stallungen) in Schutt und Asche. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Wehr immer weiter modernisiert und 1930 in Düngstrup eine eigene Feuerwehr für die Landgemeinde gegründet. In diesem Jahr beziehungsweise Ende 2021 sind gleich vier moderne, neue Fahrzeuge in Dienst gestellt worden. Das Aufgabenspektrum hat sich auch vom reinen Brandschutz auf Einsätze bei Unfällen – zum Beispiel auf der Autobahn – erweitert.

Nach dem offiziellen und festlichen Teil hatte Schunk mit seinem Orga-Team noch eine furiose Überraschung parat. Beim „Show-Act“ spielte auch Feuer eine Rolle, aber ohne, dass die Ehrenamtlichen eingreifen mussten. „Das Haus wurde gerockt, eine kreative und abermals lustige Show unter Mitwirkung aller Beteiligten gezeigt“, so Engels begeistert.

Zur Feier gehörte auch eine Show: Natürlich mit Feuer. © Dartsch/Feuerwehr

Im Anschluss und nach diesen vielen Eindrücken galt es, sich zu stärken. Nachdem sich die Feuerwehrleute am Büfett eingedeckt hatten, kam Bewegung in die Menge. Der DJ nahm seinen Dienst auf, sodass viel getanzt, verzehrt und geschnackt wurde. Dabei tauschten sich die Teilnehmer über die vergangenen Tage und Jahre, aber auch Aktuelles aus.