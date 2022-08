Feuerwehr rückt auch bei großer Hitze aus

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Feuerwehr fuhr am Donnerstagabend auf dem Diakoniegelände vor. © Feuerwehr

Wildeshausen – Auch bei großer Hitze mussten die freiwilligen Feuerwehrleute aus Wildeshausen am Donnerstag wieder schnell in die Uniform steigen, um zu Einsatzorten zu kommen.

Gegen 15.25 Uhr gab es einen Alarm im betreuten Wohnen an der Straße Geest Höfe. Weil der Ort nahe an seiner Arbeitsstelle liegt, fuhr Ortsbrandmeister Lutz Ertelt das Gebäudeensemble direkt an und konnte die erste schnelle Rückmeldung geben, dass es sich augenscheinlich um einen Fehlalarm handelte. Offenbar hatte Zigarettenqualm dafür gesorgt, dass die automatische Brandmeldeanlage auslöste. Die weiteren besetzten Einsatzfahrzeuge brauchten somit nicht mehr ausrücken.

Nächster Einsatz auf dem Diakoniegelände

Wenige Stunden später, gegen 18.43 Uhr, mussten die Ehrenamtlichen erneut ausrücken, weil in den Gebäuden der Diakonie Himmelsthür an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen, in denen derzeit ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Zunächst wurde die Feuerwehr per kleiner Alarmschleife alarmiert. Noch während sich die ersten Fahrzeuge auf der Anfahrt befanden, teilte die Großleitstelle Oldenburger Land jedoch über Funk mit, dass es weitere Notrufe gäbe, in denen von einer Verrauchung und einem Brand in einer Wohneinheit berichtet wurde. Daraufhin ließ der Einsatzleiter die Alarmstufe erhöhen und das Stichwort „Wohnungsbrand“ alarmieren, sodass alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Wildeshausen ausrückten.

An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass die Alarmierung der Großleitstelle wegen der Zeugenaussagen übertrieben war. Es war lediglich zu einem Brand eines Mobiltelefons gekommen. Das Feuer war zudem bereits erloschen. „Es wurde noch einmal nachkontrolliert und eine Belüftung vorgenommen“, so Pressesprecher Daniel Engels. „Danach konnten wir wieder ab- und einrücken.“