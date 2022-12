Große Zahl an Einsätzen: Wildeshauser Feuerwehr rückt 262 Mal aus

Von: Dierk Rohdenburg

Schwerstarbeit auf Hausdächern: Die Feuerwehr im Großeinsatz während der Stürme „Ylenia“ und „Zeynep“. © Feuerwehr

Wildeshausen – Hinter den beiden Wildeshauser Feuerwehren liegt ein ungewöhnlich arbeitsreiches Jahr. Die Bilanz weist bisher 262 Einsätze aus.

Das sind 134 mehr als im Vorjahr und 100 mehr als im Jahr 2020. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Allein vom 17. bis 19. Februar hatten die Brandschützer aus Wildeshausen und Düngstrup innerhalb von 66 Stunden und 17 Minuten 122 Einsätze.

Schläuche und schweren Atemschutz mussten sie dabei oft nicht auspacken oder anlegen, denn an diesem Wochenende wüteten die Stürme „Ylenia“ und „Zeynep“ über Norddeutschland, rissen Bäume um und Dächer von den Häusern.

„Wir sollten so schnell das heimische Feuerwehrhaus nicht zu mehr Gesicht bekommen und waren über Stunden draußen an unterschiedlichen Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet gebunden“, heißt es im Einsatzbericht, der mit einem umgestürzten Baum um 3.45 Uhr in der Nacht zu Donnerstag, 17. Februar, beginnt und dann den Fortgang schildert: „Es folgten die nächsten Einsätze: Wir eilten nach Abarbeitung einer Stelle gleich weiter zur nächsten und kamen nicht wirklich zur Ruhe. Es galt, umgestürzte Bäume zu zersägen und zu entfernen, Gebäudeteile oder umherfliegende Gegenstände zu sichern und auch Häuser auf Schäden und gegebenenfalls Menschenrettung zu kontrollieren.“

Drehleiter mehrmals im Einsatz

Einige Feuerwehrleute verbrachten die Nächte in der Zentrale, verpflegten sich dort und kamen nur zu kurzem Schlaf, bevor es wieder rausging. „Am Ende waren die Leute ganz schön kaputt“, erinnert sich Wildeshausens Ortsbrandmeister Lutz Ertelt. Auf der anderen Seite sei das Wochenende sehr gut für die Kameradschaft gewesen: „Da merkt man, dass man alleine gar nichts ausrichten kann und auf den anderen angewiesen ist“, bilanziert er die ganz besondere Teambildungsmaßnahme.

Doch das Einsatzgeschehen forderte die Rettungskräfte das ganze Jahr über. So musste die Drehleiter mehrmals zu Großbränden ausrücken. Am 14. März qualmte es bei einer Biogasanlage in Düngstrup im Technikraum. Das Feuer war schnell gelöscht, der Schaden betrug 300.000 Euro.

Deutlich aufwendiger war der Einsatz am 22. Mai im Ortskern von Dötlingen. Dor geriet der Dachstuhl eines reetgedeckten Hauses in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Flammen im Reetdach: Am 22. Mai rückte die Feuerwehr nach Dötlingen aus. © -

Das war auch am 30. Juli in Harpstedt der Fall, als ein Wohnhaus neben der Mühle brannte und nicht mehr zu retten war.

Extreme Belastung bei schweren Unfällen

Extrem belastend waren die Einsätze für die Feuerwehr bei schweren Unfällen. Dazu gehörte der im vergangenen Jahr am 20. Mai. Zunächst waren die Ehrenamtlichen zu einem Mikrowellenbrand an der Straße „Am Dulshorn“ in Wildeshausen gerufen worden. Vor Ort wurde Ortsbrandmeister Ertelt von der Polizei informiert, dass sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Ahlhorner Straße ereignet hätte und die Feuerwehr dort gebraucht werde. Beim Eintreffen war niemand mehr im Auto eingeklemmt. Die Person war bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden und gestorben. Aufgrund von Hinweisen, suchte die Feuerwehr die Umgebung ab, da bei dem Unfall auch ein Motorrad beteiligt gewesen sein sollte. Das bestätigte sich jedoch nicht.

Auch Tierrettungen gehörten dazu

In dieses Jahr fielen 21 Fehlalarme – aber auch ungewöhnliche Einsätze: Zweimal rückte die Feuerwehr zu Tierrettungen aus. Im Bereich Marschweg war am 25. September eine verletzte Schleiereule im Hochwasserumleiter gesichtet worden. Oliver Rosemeier zog sich eine Wathose an und rettete das augenscheinlich verletzte Tier. Die Eule wurde von der Polizei in Obhut genommen und in eine Tierauffangstation transportiert.

Schleiereule gerettet: Oliver Rosemeier holte das Tier aus dem Hochwasserumleiter. © -

Am 2. Oktober wurde eine Boa constrictor in den Marschwiesen gesichtet. Das Tier konnte gesichert und an der Flucht gehindert werden. Eine Tierärztin fing die Schlange ein und nahm sie in ihre Obhut.

Am 29. November galt es, im Krankenhaus einen festsitzenden Fingerring einer Patientin zu entfernen. Zunächst wurde die Fingerinnenseite mittels OP-Besteck geschützt und dann vorsichtig und mit hoher Präzision der Ring aufgeflext.

Schon anhand dieser Fälle lässt sich erkennen, wie vielseitig die Feuerwehr aufgestellt sein muss. 92 Männer und Frauen sorgen in der Wittekindstadt dafür, dass schnell Hilfe vor Ort ist.