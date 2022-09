Feuerwehr Wildeshausen rettet Eule und hilft bei tödlichem Unfall

Von: Dierk Rohdenburg

Toller Einsatz: Oliver Rosemeier schnappte sich die Eule. © Feuerwehr

Wildeshausen – Schlimmer, schockierende und schöne Erlebnisse liegen bei den Aktiven der Wildeshauser Feuerwehr oft zeitlich dicht beieinander.

So mussten die Einsatzkräfte am Montag in der Frühe bei einem schweren Unfall auf der Ahlhorner Straße nach weiteren Schwerverletzten suchen und erfuhren, dass der Unfallfahrer wenig später an den Folgen seiner Verletzungen gestorben war.

Einen Tag später gab es dagegen einen tierisch erfolgreichen Einsatz in den Marschwiesen in Wildeshausen. Um 15.06 Uhr waren die Aktiven zum Hochwasserumleiter gerufen worden. Dort hatten Bürger eine verletzte Schleiereule gesichtet. Der Fischereiverein hatte Ortsbrandmeister Lutz Ertelt informiert, der wiederum mit dem Kommandowagen zur ersten Erkundung der Lage vorfuhr.

Gerettet: die Eule wurde in Sicherheit gebracht. © Feuerwehr

Im weiteren Verlauf wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit vier Einsatzkräften besetzt. Oliver Rosemeier zog sich eine Wathose an, bestieg den Hochwasserumleiter und rettete so das an den Flügeln verletzte Tier aus der Situation. Die Eule wurde von der Polizei in Obhut genommen und in eine Tierauffangstation transportiert.

Kurz nach Mitternacht ging es für die Feuerwehr dann zur Ahlhorner Straße, wo ein 18-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen auf gerade Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Das Auto und das Opfer lagen nach dem Zusammenprall mit einem Baum im Wald. Da niemand wusste, ob es Mitfahrer gegeben hatte, leuchtete die Feuerwehr die Unfallstelle aus und suchte den Bereich zwischen den Bäumen weiträumig ab. Es zeigte sich jedoch, dass es nur ein schwerstverletztes Opfer gab.

Um die Landung des Rettungshubschraubers zu ermöglichen, leuchtete die Feuerwehr aus Wildeshausen auch diesen Bereich ab. Zudem kümmerte sie sich um die Aufräumarbeiten und das Abbinden von Betriebsstoffen.