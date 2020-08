Feuerwehr muss zum Altenheim ausrücken

Wildeshausen – Das Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage (BMA) im Kreisaltenheim an der Goldenstedter Straße hat am Sonnabendmorgen um 7.02 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen auf den Plan gerufen. Neun Einsatzkräfte rückten mit Tanklösch- und Löschgruppenfahrzeug aus. Der Einsatzleiter traf zuerst vor Ort ein. „Er überprüfte den Bereich der BMA-Auslösung. Es lag kein Schadenfeuer vor, sodass lediglich der auslösende optische Rauchmelder gereinigt wurde. Anschließend konnte die Einsatzstelle an das Haus übergeben werden“, so Feuerwehrpressewart Daniel Engels in einer Pressemitteilung. Der Einsatz habe eine halbe Stunde gedauert.