Feuerwehr im Moor

Wildeshausen – Der Brand im Goldenstedter Moor ist noch immer nicht gelöscht. Am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Wildeshausen unter der Einsatzmeldung „Flächenbrand groß“ alarmiert, um bei den Löscharbeiten zu helfen. Um 11.32 Uhr heulten sogar die Sirenen. Nach Auskunft von Feuerwehrpressesprecher Daniel Engels sind die Wildeshauser mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften unter der Leitung des Ortsbrandmeisters Lutz Ertelt vor Ort. Sie arbeiten unter anderem mit Schmutzwasserpumpen sowie Tragkraftspritzen, um den Moorboden zu wässern. Wie lange der Einsatz dauern würde, konnte Engels am Nachmittag noch nicht sagen. „Die Auskünfte ändern sich minütlich“, erklärte er.

Am Mittwochabend war bekannt gegeben worden, dass das Feuer weitgehend gelöscht ist. Mithilfe eines Bundeswehr-Helikopters wurden jeweils bis zu 5 000 Liter Wasser aus dem in der Nähe liegenden Hartenbergsee aufgenommen und über dem Brandgebiet ausgeschüttet. Am Donnerstagvormittag sprach die Feuerwehr davon, dass sich die Lage deutlich entspannt hat. Es seien aber noch nicht alle Glutnester gelöscht, so der Landkreis Vechta. Derzeit seien noch mehr als 50 Einsatzkräfte in der Brandbekämpfung. Zudem sei der Bundeswehrhubschrauber für weitere Löschflüge vor Ort. Nach aktuellem Stand kann die Kreisfeuerwehr die Einsatzleitung am Donnerstagabend an die Ortsfeuerwehr übergeben. Um den bisherigen Einsatzverlauf zu bilanzieren, hat der Landkreis für Donnerstagnachmittag zu einer Pressekonferenz eingeladen. dr