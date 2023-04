Feuerwehr im Einsatz: Ring aufgeschnitten, Gas-Alarm, Ölspur und Wasser im Keller

Von: Dierk Rohdenburg

Die Feuerwehr Wildeshausen im Einsatz. © Feuerwehr

Wildeshausen – Fingerring aufschneiden, Wassereinbruch in Keller, Gasalarm und Öl auf der Fahrbahn – die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen war in den vergangenen Tagen wieder vielfältig gefordert.

Bereits am Dienstag um 23.46 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen Gasgeruchs zur Kaiserstraße in Wildeshausen alarmiert. Noch während des Ausrückens und der Anfahrt zum Feuerwehrhaus nahmen die Beteiligten jedoch einen stärkeren Güllegeruch in der Luft wahr. Im weiteren Verlauf wurde im Bereich um die gemeldete Einsatzstelle zunächst ebenfalls starker Güllegeruch und im weiteren Verlauf auch ein Landwirt beim Ausfahren von Gülle bemerkt, sodass hier ein vermeintlicher Gasgeruch mit dem ländlichen Güllegeruch verwechselt wurde.

Ring im Krankenhaus aufgeschnitten

Am Mittwoch gegen 20 Uhr ließ sich im Krankenhaus Johanneum ein Ring am Finger eines Patienten nicht mehr entfernen, da dieser stark angeschwollen war. Ein Kamerad der Feuerwehr wurde vor Ort in die Lage eingewiesen, sodass mit vereinten Kräften mit einem Operationsbolzenschneider und dem Ringschneider der Feuerwehr das Metall durchtrennt werden konnte.

Im Krankenhaus wurde ein Fingerring aufgeschnitten. © FW

Dieselspur auf der Krandelstraße

Kurz darauf wurden die Feuerwehr zur Krandelstraße gerufen. Um 20.30 Uhr war dort eine Dieselspur von der Ahlhorner Straße bis zur Breslauer Straße gemeldet worden. Die Einsatzkräfte stellten zur Sicherung des Verkehrs Ölspurschilder auf. Wegen der Nässe und der geringen Menge Diesel wurden keine weiteren Maßnahmen vorgenommen.

Wassereinbruch in den Keller

Am Donnerstag war gegen 19.45 Uhr bei einem größeren Gebäude an der Straße „Am Krandel“ das Fallrohr vom Dach gebrochen. Dadurch gab es einen starken Wassereinbruch in den Technikraum. Auf Grund der recht geringen Wassertiefe von zehn bis 15 Zentimeter war ein Ab- oder Auspumpen durch die Feuerwehr nicht möglich. Da es sich um einen elektrifizierten Technikraum handelte, wurde die EWE als Energieversorger nachgefordert.