Feuerwehr hofft auf schnellen Umzug in neues Domizil

Wildeshausen - Anlässlich des Himmelfahrtsausmarschs betonte Wildeshausens Stadtbrandmeister Helmut Müller am Donnerstagmorgen in der Lehmkuhle, dass die Feuerwehr Grund zur Freude habe.

Zum einen sei vor Kurzem ein neues Gerätefahrzeug in Empfang genommen worden, zum anderem ließen das gute Vorankommen der Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch hoffen, dass die Einsatzkräfte bis spätestens Oktober in ihr neues Domizil einziehen können. „Unser neues Feuerwehrhaus wächst und wächst, zwar nicht da, wo es hätte wachsen sollen, aber es nimmt zunehmend Gestalt an“, sagte Müller.

Er berichtete, dass die Einsatzkräfte aus Wildeshausen und Düngstrup im vergangenen Jahr 158 Einsätze hatten (2015: 183). Aus dem Ehrenamt sei ein „Fulltime-Job“ geworden.

bor