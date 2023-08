Feuerwehr-Flugdienst verhindert möglichen Waldbrand bei Wildeshausen und Brandstiftung in Dötlingen: Zeugen gesucht

Im Hölscherholz musste ein brennender Baumstumpf gelöscht werden. © Feuerwehr

Wildeshausen/Prinzhöfte/Dötlingen – Der Feuerwehr-Flugdienst Niedersachsen hat am Donnerstag, 24. August, einen möglichen Waldbrand im Hölscherholz in Prinzhöfte bei Wildeshausen verhindert. In Dötlingen wird ein Brandstifter gesucht.

Das meldete die Polizei am Freitag. Danach erkannte ein Pilot bei einem Überwachungsflug gegen 14.30 Uhr eine aufsteigende Rauchsäule aus dem Waldstück und verständigte die Zentrale in Hildesheim. Von dort wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Wildeshausen alarmiert, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften ausrückte. Vor Ort brannte ein etwa vier Meter hoher Baumstumpf. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern.

Brandursächlich wird wohl ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel gewesen sein. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise von Zeugen, die im Hölscherholz, im Bereich zwischen Flachsbäke, Autobahn 1 und der Straße „Am Kürk“, mögliche Verursacher im Waldstück gesehen haben.

Erneut brennt in Dötlingen ein Auto

Erneut hat es am Donnerstag, 24. August, an der Straße „Am Landwehrsberg“ in Dötlingen gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen. Bereits am Dienstag, 8. August, brannte in derselben Straße ein Auto aus. Durch diesen ersten Brand waren die Anwohner der Straße sensibilisiert. Am Donnerstag hörten sie in der Zeit von 22:57 bis 23:07 Uhr verdächtige Geräusche vor dem Haus. Als sie hinausschauten, sahen sie, dass Flammen aus dem Radkasten eines geparkten Autos schlugen. Sie alarmierten die Feuerwehr und nahmen eigene Löschversuche vor. Ihnen gelang es, das Feuer zu löschen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neerstedt mussten nicht mehr eingreifen. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Da neben dem Auto Brandbeschleuniger gefunden wurden, muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Brandort gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 entgegen.