Feuerwehr entfernt Autodach für schonende Rettung des Fahrers

Unfall auf der Breslauer Straße in Wildeshausen

Die Feuerwehr trennte das Dach ab, um den Fahrer schonend aus dem Auto zu holen. Er hatte über Beschwerden im Rückenbereich geklagt.

Um einen offenbar bei einem Unfall verletzten Autofahrer möglichst schonend aus seinem Wagen holen zu können, hat die Feuerwehr Wildeshausen das Dach entfernt.

Die Feuerwehr hat am Dienstag gegen 8.45 Uhr einen offenbar verletzten Autofahrer aus seinem Wagen befreit. Wie die Ehrenamtlichen berichten, wurden sie an die Breslauer Straße in Wildeshausen alarmiert. Dort hatte es einen Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gegeben. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und hatte die Feuerwehr angefordert.

Ein Auto lag im Graben. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits verlassen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ein weiterer beteiligter Wagen stand am Zaun des Landmaschinenhändlers Schröder. „Der Fahrer saß noch im Fahrzeug und klagte über Beschwerden im Rückenbereich“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst sei dann eine patientenschonenden Rettung aus dem Fahrzeug eingeleitet worden, bei der das Dach mittels hydraulischem Rettungsgerät abgetrennt wurde, so die Ehrenamtlichen. Der Fahrer konnte danach schonend an den Rettungsdienst übergeben werden.