Feuerwehr-Drehleiter: Hoffen auf Zuschuss des Landkreises

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Stadt Wildeshausen kann darauf hoffen, einen ordentlichen Zuschuss vom Landkreis Oldenburg und den kreisangehörigen Gemeinden für die neue FeuerwehrDrehleiter zu erhalten. Ein Gedankenmodell der Kreisverwaltung stellt 145 000 Euro in Aussicht. Über den endgültigen Zuschuss entscheidet der Kreisausschuss in nichtöffentlicher Sitzung.

Die neue Drehleiter kommt von Magirus und wird auf ein Mercedes-Fahrgestell gebaut. Es handelt sich um das Modell M32L-AT mit abklappbarem Gelenkteil, sodass die Einsatzkräfte problemlos auch auf engem Raum in hohe Bereiche vorstoßen können. Der teleskopierbare Gelenkarm soll den Einsatzbereich der Feuerwehr ganz erheblich erweitern. Durch die Technologie kann nach den Vorstellungen der Feuerwehr umfassender, schneller und sicherer Hilfe geleistet werden – ganz besonders dort, wo die Bedingungen kompliziert sind. Die Kosten liegen bei 670 000 Euro, die Lieferung soll im Herbst erfolgen.

Bereits im Juni hatten die Gemeinde Ganderkesee und die Stadt Wildeshausen einen Zuschuss für neue Drehleitern beantragt. Das Fahrzeug in Ganderkesee wird nun aber noch einmal repariert, sodass ein Zuschuss zunächst nur für Wildeshausen infrage kommen würde. Den Antrag begründeten die Bürgermeister Alice Gerken und Jens Kuraschinski damals mit den Einsatzzahlen für die Drehleitern und den überörtlichen Wirkungskreis.

Die Kreisverwaltung legt nun in der Sitzungvorlage für den öffentlich tagenden Brandschutzausschuss am 21. Februar dar, dass der Landkreis im Jahr 1997 die Neubeschaffung einer Feuerwehrdrehleiter in Ganderkesee mit einem Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer unterstützt hatte. Zwar sei daraus kein Anspruch für die Gegenwart abzuleiten, dennoch spricht sich die Verwaltung dafür aus, im „Hinblick auf die Aufgabenverteilung im Brandschutz zwischen dem Landkreis und den Gemeinden im Sinne eines gedeihlichen Miteinanders“ einen erneuten einmaligen Zuschuss zu befürworten. Der Vorschlag lautet, für einen bestimmten Zeitraum die an die Gemeinden ausgekehrten Beiträge der Feuerschutzsteuer einzubehalten und umzuwidmen. Dazu könnte dann in gleicher Höhe ein einmaliger Investitionszuschuss des Landkreises treten. Die Verwaltung schlägt vor, für das Jahr 2017 einen Anteil in Höhe von 15 Prozent (43 500 Euro) und im nächsten Jahr von zehn Prozent (29 000 Euro) der Steuer zu verwenden. Dies entspräche einer Summe von 72 500 Euro, zu der der Landkreis den gleichen Betrag beisteuern könnte, sodass Wildeshausen 145 000 Euro bekäme.