Wildeshauser Feuerwehr bringt es auf 27.595 Dienststunden

Wildeshausen - 146 Einsätze und insgesamt 27 595 Dienststunden. Auf diese stattlichen Zahlen haben es die Frauen, Männer und Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen im vergangenen Jahr gebracht. Während der Hauptversammlung am Samstagabend hatte unter anderem Ortsbrandmeister Hermann Cordes diese eindrucksvolle Statistik präsentiert.

75 Mal sind die ehrenamtlichen Helfer zu Brandeinsätzen gerufen worden, von denen 27 auf die Auslösung von Brandmeldeanlagen zurückzuführen sind, berichtete er. „Wir wünschen uns hier eine Reduzierung der Fehlalarme“, merkte Cordes an. „Die Ausbildung unserer Kameraden ist sehr wichtig“, sagte er.

Denn der Wissensstand der Einsatzkräfte müsse mit technischen Entwicklungen, etwa Hybrid-Fahrzeugen, Schritt halten. Bewährt habe sich unter anderem die Kettensägen-Ausbildung. Die Feuerwehr Wildeshausen hat verschiedene Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich etwa mit den Fragen zur Ausrüstung beschäftigen, so Cordes.

Stadtbrandmeister Helmut Müller ging auf die geleisteten Dienststunden ein. Im vergangenen Jahr sind 27 595 Gesamtdienststunden zusammengekommen. Darin sind 17 458 Dienststunden der Feuerwehr, 2 460 Einsatzstunden und 7 677 Stunden für die Jugendfeuerwehr und deren Betreuer enthalten.

+ Stadtbrandmeister Helmut Müller überreichte Bürgermeister Kuraschinski eine Einsatzjacke. © Büttner In seinem Grußwort hatte der Bürgermeister der Stadt Wildeshausen, Jens Kuraschinski, die Arbeit der Feuerwehrleute gelobt. „Bei der Trockenheit im vergangenen Jahr ist es schön, dass der Kelch an großen Flächenbränden an uns vorbeigegangen ist.“

Der Tag der offenen Tür des neuen Feuerwehrhauses in Wildeshausen sei gut angekommen: „Ich bin stolz auf dieses moderne Feuerwehrhaus“, so der Verwaltungschef. Zum Ende der Versammlung überreichte er Felix Tangemann, einem der Ausbilder der Jugendfeuerwehr, einen symbolischen Scheck in Höhe von 750 Euro für die Arbeit der Abteilung. Dieses Geld stammt aus der Vereinsauflösung des Frauenvereins Wildeshausen im Jahr 2016.

Im Anschluss stand der Bericht von Kreisbrandmeister Andreas Tangemann an: „Erstmalig in der deutschen Geschichte war ein Bereitschaftseinsatz im Ausland aktiv. Die Feuerwehrbereitschaft des Landkreises Nienburg ist nach Schweden gefahren, um dort einen Waldbrand zu löschen. Die Kameraden waren dafür sieben Tage unterwegs“, führte er aus.

Aus der Kreisfeuerwehr vermeldete er, dass der zweite stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Stolle den Posten zum Ende des Jahres abgeben wird. „Das Amt ist gleichzeitig mit dem Bereitschaftsführer verknüpft.“ Für die Wahl stehen Conny Kramer und der Ortsbrandmeister aus Großenkneten, Hendrik Behrens, zur Verfügung. Tangemann rief die Einsatzkräfte zur Vorsicht auf: „Ihr werdet nicht nur hier, sondern auch zu Hause gebraucht.“

tbü