Feuerwehr befreit Reh aus Torgatter

Von: Dierk Rohdenburg

Das Reh wurde abgedeckt, während das Gatter bearbeitet wurde. © Feuerwehr

Landkreis – Die Feuerwehren im Landkreis Oldenburg bekämpfen nicht nur Brände oder helfen bei schweren Verkehrsunfällen. Sie sind oft genug auch in der Tierrettung aktiv.

Die Feuerwehr Wardenburg hat in diesem Rahmen am Samstagmittag ein eingeklemmtes Reh befreit. Spaziergänger hatten bei der Huntebrücke in Astrup das klägliche Rufen eines Rehes gehört sowie festgestellt, dass es in einem Torgatter festklemmte und sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte.

Daraufhin wurde die Feuerwehr Wardenburg zum Helfen alarmiert. Mit einer Wolldecke deckten die Einsatzkräfte den Kopf des Rehs ab, damit es ruhig liegen bleibt. Anschließend wurden mit einem hydraulischen Spreizer die Zaunstäbe auseinander gedrückt und das Tier befreit.

Als es befreit war, flüchtete das Reh. © Feuerwehr

Die Feuerwehrleute positionierten sich so, dass der Weg zur Straße versperrt war, falls das Reh plötzlich loslaufen sollten. Nachdem die Decke wieder weggenommen wurde, saß das Reh noch für ein paar Sekunden auf dem Boden, sprang dann auf und verschwand wieder in der Natur.

Die Wildeshauser Feuerwehr hatte es Anfang Oktober mit einer Boa Constrictor zu tun. Eine Woche zuvor musste sie zudem eine Schleiereule retten.

Ein Angler hatte die Schlange entdeckt und Fotos an die Polizei geschickt. Diese alarmierte dann die Feuerwehr. Letztlich gelang es der Tierärztin, die etwa zwei Meter lange Würgeschlange einzufangen, die auf Grund der Kühle recht träge war.

Boa Constrictor © Feuerwehr Wildeshausen

Laut Bericht der Feuerwehr war es zuvor gelungen, die Flucht des Tiers weitestgehend zu behindern. Die Einsatzkräfte behielten die Schlange im Auge und warteten, bis die kontaktierte Tierärztin eintraf. Diese nahm die Boa dann in ihre Obhut. Nach rund einer Stunde „war dieser besondere Einsatz für uns auch schon wieder beendet“, so die Feuerwehrleute.

Eine Woche zuvor gab es einen tierisch erfolgreichen Einsatz für die Feuerwehr in den Marschwiesen in Wildeshausen. Die Aktiven waren zum Hochwasserumleiter gerufen worden. Dort hatten Bürger eine verletzte Schleiereule gesichtet. Der Fischereiverein hatte Ortsbrandmeister Lutz Ertelt informiert, der wiederum mit dem Kommandowagen zur ersten Erkundung der Lage vorfuhr.

Toller Einsatz: Oliver Rosemeier schnappte sich die Eule. © Feuerwehr

Im weiteren Verlauf wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit vier Einsatzkräften besetzt. Oliver Rosemeier zog sich eine Wathose an, bestieg den Hochwasserumleiter und rettete so das an den Flügeln verletzte Tier aus der Situation. Die Eule wurde von der Polizei in Obhut genommen und in eine Tierauffangstation transportiert.