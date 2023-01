Feuerwehr: Alte Fahrzeuge in der Auktion, neue bei Fotografen beliebt

Von: Dierk Rohdenburg

Begehrtes Fotomotiv: Das Tanklöschfahrzeug 4.000. © Feuerwehr

Wildeshausen – Der Fuhrpark der Wildeshauser Feuerwehr ist begehrt. Sowohl die alten als auch die neuen Fahrzeuge.

Wie berichtet, werden jetzt die ausgemusterten Fahrzeuge bei „Zoll-Auktion“, dem Auktionshaus von Bund, Ländern und Gemeinden, angeboten. Unterdessen interessieren sich Medien und private Fotografen für die aktuellen.

„Nun ist es soweit: Nachdem wir unsere neuen Einsatzfahrzeuge in den Dienst genommen haben und sich diese bereits mehrfach bei Einsätzen bewiesen haben, nehmen wir offiziell Abschied von unserem ehemaligen Fuhrpark, der uns über lange Jahrzehnte sicher und leistungsstark begleitet hat“, schreibt Pressesprecher Daniel Engels.

Die ersten Gebote für die ausgemusterten Fahrzeuge liegen schon vor. Die Auktionen laufen am 17. Januar ab 10 Uhr im halbstündigen Takt aus. Die Stadt Wildeshausen hofft, mehr als 100.000 Euro einzunehmen. Im Haushalt sind 70 000 Euro eingeplant.

Aufbau nach speziellen Wünschen aus Wildeshausen

Deutlich mehr hat die Stadt für die vier neuen Fahrzeuge im Fuhrpark der Feuerwehr Wildeshausen sowie das eine in Düngstrup ausgegeben. Das Tanklöschfahrzeug 4.000, das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 und das Löschgruppenfahrzeug der Wildeshauser Wehr wurden auf das bewährte Scania-Fahrgestell gebaut. Der Aufbau der Firma Rosenbauer ist jedoch speziell nach den Wünschen aus der Kreisstadt gefertigt und somit etwas Besonderes. Darüber hat unlängst das Feuerwehr-Magazin in einem Fachartikel berichtet. „Wir haben aber auch ständig Anfragen von Blaulicht-Fotografen, die die Fahrzeuge gerne ablichten wollen“, so Engels. Weil das Interesse so groß sei, habe er nun zwei Termine angeboten, an denen es möglich ist, den Fuhrpark zu fotografieren. Für den Termin am Sonntag, 15. Januar, ab 10 Uhr hat er bereits acht Anmeldungen. Ein weiterer Termin ist am Mittwoch, 11. Januar, ab 17 Uhr.