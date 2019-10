Feuerfete mit DJ Ernesto

+ DJ Ernesto sorgt für Musik bei der Feuerfete. Foto: Feuerwehr

Wildeshausen – Super-Stimmung bei bester Musik verspricht die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen für ihre Feuerfete am Sonnabend, 19. Oktober, ab 22 Uhr in der Widukindhalle. Neben der Band „Live Sensation“ hat der Feuerwehrverein den Wildeshauser DJ Dominik Ernst alias DJ Ernesto engagiert. „Er legte bereits in seinem 15. Lebensjahr Platten auf“, so Feuerwehr-Pressesprecher Daniel Engels in der Ankündigung. „Durch sein Engagement wurde er im Alter von 18 Jahren von Diskotheken für große Veranstaltungen gebucht. 20 Jahre lang trat er in Clubs und bei Großveranstaltungen mit bis zu 15 000 Gästen auf. Er hatte Bookings auf Mallorca im ,Megapark‘ und auf Ibiza. Bereits im vierten Jahr spielt Ernesto auf dem Stoppelmarkt in Vechta im größten Zelt, der Niedersachsenhalle.“