Feuer zerstört Wohnhaus: 800.000 Euro Schaden

Ein Wohnhaus ist am Mittwoch in Wildeshausen von einem Feuer komplett zerstört worden. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Wildeshausen - Die Feuerwehr wurde am Mittwoch um 14.06 Uhr zu dem Brand am Forstweg in Wildeshausen alarmiert.

Die Bewohner wählten selbst den Notruf, nachdem sie einen verdächtigen Lichtschein im Wäscheraum festgestellt hatten. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus der Wandverkleidung. Nachdem eigene Löschversuche gescheitert waren, verließen die zwei Bewohner das Haus und alarmierten die Feuerwehr. Beide blieben unverletzt.

Feuer in Wildeshausen: Flammen greifen über

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits über die Zwischendecke und den Dachstuhl ausgebreitet. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf den vorderen Gebäudeteil des Zweiparteienhauses über. Trotz eines Großaufgebots der Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup, Harpstedt, Colnrade, Beckeln, Neerstedt, Dötlingen, Brettdorf und Ganderkesee wurde das Wohnhaus durch das Feuer nahezu komplett zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 800.000 Euro geschätzt.

Einsturzgefahr in Wildeshausen

Ein Teil der insgesamt 210 Einsatzkräfte war bis in die Abendstunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Betreten des Gebäudes ist aufgrund akuter Einsturzgefahr nicht möglich.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden.