Großfeuer in Wildeshauser Mehrfamilienhaus

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Das Feuer brach auf einem Balkon aus. Die Drehleiter ist im Einsatz. © dr

Wildeshausen – Großalarm in Wildeshausen: Um 8.50 Uhr ist in einem Mehrparteienhaus an der Heemstraße in Wildeshausen ein Feuer ausgebrochen.

Derzeit sind die Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup mit der Drehleiter aus Wildeshausen damit beschäftigt, die Flammen einzudämmen. Auch die Drehleiter aus Ganderkesee ist angefordert. Sie wird von der Ladestraße aus eingesetzt.

Die Feuerwehr öffnete den Dachstuhl und die Fassade, um an Glutnester zu kommen. © dr

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf einem Balkon im Obergeschoss unter dem Dach aus. Die Bewohner hörten einen Knall, dann riefen bereits Nachbarn, dass der Balkon in Brand steht. Die Bewohner konnten sich - teilweise nur leicht bekleidet - aus dem Haus retten.

Die Feuerwehren waren schnell vor Ort. Allerdings konnte die Drehleiter kaum durch die enge Zufahrt zum im hinteren Bereich gelegenen Haus vorfahren. Zudem stand ein Auto im Weg. Schließlich gelang es, auf den Hof zu fahren und die Löschmaßnahmen zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl und die Fassade übergegriffen. Die Rauchentwicklung ist enorm. Die Heemstraße und die Ladestraße sind voll gesperrt.

Gegen 9.40 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen weitgehend unter Kontrolle. Von der Drehleiter aus wurden die Fassade und der Dachstuhl geöffnet, um an Flammenherde und Glutnester zu kommen.

Wir berichten weiter.