Feuer in Düngstrup: Brandstiftung war es nicht, aber Ursache ist unklar

Von: Dierk Rohdenburg

Die Scheune und die darin stehenden Geräte konnten nicht gerettet werden. © Feuerwehr

Das Feuer in einer Scheune in Lüerte wurde nicht vorsätzlich gelegt. Das konnten Brandermittler der Polizei bislang ermitteln.

Wildeshausen – Nach dem Brand einer Scheune am Samstag, 20. Mai, an der Düngstruper Straße in Lüerte (Landgemeinde Wildeshausen) haben Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen den Brandort in Augenschein genommen. Sie konnten bislang eine vorsätzliche Brandlegung ausschließen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern jedoch noch an, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den entstandenen Schaden schätzten die Ermittler auf ungefähr 150.000 Euro.

Wie berichtet, hatte eine vorbeifahrende Autofahrerin am Samstag um 9.34 Uhr austretenden Rauch am First der Scheune bemerkt und die Feuerwehr. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die rund 120 Quadratmeter umfassende Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Düngstrup und Wildeshausen mit etwa 65 Einsatzkräften konnten den Brand schnell eindämmen und eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindern. Um alle Brandnester zu erreichen, wurde zudem ein Bagger eingesetzt. In der Scheune waren Stroh und mehrere ältere Trecker gelagert, die durch den Brand zerstört wurden.