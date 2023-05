Beim Gildefest: Mit einem Armband eine Woche ins Festzelt

Von: Ove Bornholt

Inspektion: Schaffer Andreas Tonn (von links) und der Hauptmann der Wache, Hergen Stolle, im Gespräch mit Tambourmajor Thorsten Niester sowie den Tambouren Matthias Lenz und Alain Priser. © bor

„Braunbier satt“ hat die Himmelfahrtsversammlung der Wildeshauser Schützengilde beschlossen. Und es gibt eine Vereinfachung bei den Eintrittsarmbändern fürs Zelt.

Wildeshausen – Zum kommenden Gildefest in Wildeshausen gibt es eine wesentliche Neuerung beim Verkauf beziehungsweise der Abgabe der Eintrittsarmbänder. Ergänzend zum bisherigen Angebot kann für 38 Euro ein sogenanntes Wochen-Band erworben werden, mit dem man jeden Abend ins Zelt und am Pfingstsonntag auch zum Feuerwerk auf die Burgwiese gehen kann. Für Mitglieder bleibt der Eintritt natürlich kostenlos.

Mit der Neuregelung soll unter anderem der Aufwand im Kassenbereich verringert werden, begründete Rechnungsführer Stefan Mahlstede die Neuerung während der Himmelfahrtsversammlung im Rathaus. Das Band könne bei der VR Bank in Wildeshausen sowie in den Kassencontainern der Gilde erworben werden, nicht aber auf der Burgwiese.

Getränkestände nun auch direkt an der Straße Herrlichkeit

Eine weitere Neuerung sind Getränkestände direkt an der Straße Herrlichkeit. Und zwar dort, wo sich die jeweiligen Kompanien versammeln. Damit soll der Ausmarsch ein Stück weit geordneter ablaufen. „Ihr braucht nicht wegzulaufen“, so Manfred Wulf, Adjutant des Obersts, zu den Gildebrüdern. Er hofft, dass der Ausmarsch nun zügiger und ästhetischer vonstattengeht. „Letztes Mal sah das erbärmlich aus, weil die ersten Kompanien wenig Mannstärke hatten und zuletzt 1.000 Leute kamen.“

Folgende Kompaniequartiere wurden festgelegt: Die Ratskompanie trifft sich in der alten Feuerwache, die Wachkompanie im Rathaus, die Kompanie Cornauer Tor bei Landmaschinen Schröder, die Kompanie Huntetor in der „Gildestube“, die Kompanie Westertor auf der Burgwiese und die Königskompanie ebenfalls in der „Gildestube“.

Im Zuge der Pfingstfeierlichkeiten können sich die Zuschauer auf zwei neue Musikzüge, nämlich Großenkneten und Sandkrug, freuen, berichtete Arne Tschöpe aus dem Musikausschuss der Gilde. Er warb noch einmal für die Party an „Pfingstheiligabend“ auf dem Marktplatz. Da werde es auch noch eine Überraschung geben, kündigte er an.

Gewohnt lautstark präsentierte sich das Tambourkorps. Bei der Inspektion durch Schaffer Andreas Tonn und den Hauptmann der Wache, Hergen Stolle, bewiesen die Tamboure auch Schlagfertigkeit. Tambourmajor Thorsten Niester wurde auf seine Uniform angesprochen und verwies auf den ausgesprochen guten Zustand seiner Hose. „Und das nach 28 Jahren.“ Bei Tambour Matthias Lenz musste Stolle allerdings einen offenbar coronabedingten Anstieg der „Schwungmasse“ feststellen. Derweil verlief das Gespräch mit Tambour Alain Priser auf Französisch. Letztendlich bescheinigte Stolle dem Tambourkorps allerdings einen „hervorragenden Zustand“. Sehr zur Freude von Oberst Willi Meyer.

Ansonsten wurde noch traditionell der Ausschank von Braunbier beschlossen. „Wir müssen die Gelegenheit nutzen. Der Schatzmeister ist nicht da“, argumentierte General Jens Kuraschinski schlüssig und bündig mit Verweis auf die Abwesenheit von Siegbert Schmidt. Dem folgte die Versammlung einstimmig.