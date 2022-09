Wohn- und Geschäftshaus am Wildeshauser Marktplatz fertig

Von: Dierk Rohdenburg

Nahezu fertig: das Wohn- und Geschäftshaus am Wildeshauser Marktplatz. © dr

Wildeshausen – Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist das Wohn- und Geschäftshaus von Petra und Jochen Meyer am Wildeshauser Marktplatz fast fertig. Unter anderem zieht Friseur Bernd Niester dort ein.

Nach Angaben von Jochen Meyer kommen in der nächsten Woche die meisten Gerüste weg, letzte Arbeiten erfolgen dann bis Anfang Oktober.

Das Bauprojekt direkt gegenüber vom Stadthaus sowie im Eingangsbereich zum Gildeplatz ist viel beachtet und hatte schon vor Beginn der Arbeiten Diskussionen ausgelöst, weil ein altes Haus abgerissen werden musste. Dem neuen Gebäude nach Entwürfen des Architekten Stefan Damke hatte der Stadtrat damals aber zugestimmt, und Jochen Meyer sagt heute: „95 Prozent der Leute, die mit mir darüber sprechen, äußern sich sehr positiv.“ Mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Von der Terrasse der Brasserie aus ist die Kirchturmspitze der St.-Peter-Kirche zu sehen. Das ist ja wohl das Wichtigste.“

Friseur Bernd Niester zieht ins Erdgeschoss

Das Wohn- und Geschäftshaus hat eine Nutzfläche von rund 450 Quadratmetern. Das Erdgeschoss wird ab Freitag, 23. September, von Friseur Bernd Niester genutzt, der damit seinen Salon an der Burgstraße 28 räumt. „Wir wollen uns etwas kleiner und ganz neu aufstellen“, sagt Niester. Er freue sich über die Adresse in der guten Stube der Stadt, die über kurze Wege und unmittelbar in der Nähe liegende Parkplätze erreichbar sei.

Im ersten Obergeschoss wird ab Oktober Jana-Marie Meyer einen Kosmetiksalon eröffnen, die nebenanliegende Wohnung ist noch nicht vermietet. Und im Obergeschoss möchten Petra und Jochen Meyer selbst wohnen.

Der Bauherr ist zufrieden mit dem Projekt: „Es hat alles gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden mit den Handwerkern.“ Für die Realisierung war Ingenieur Ernst-Dieter Frost zuständig. Jochen Meyer und Frost sind Offiziere der Wildeshauser Schützengilde. Nächsten Pfingstdienstag können sich die beiden dann das Treiben auf dem Marktplatz vom Obergeschoss aus ansehen.