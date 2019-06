Ferienbetreuung: Noch Plätze frei

Angebote im Jugendzentrum, im Hort und im Mehrgenerationenhaus

+ Wenn es in die Ferien geht, können in Wildeshausen Kinder von berufstätigen Eltern betreut werden. Foto: dpa

Wildeshausen – In Wildeshausen stehen derzeit noch freie Plätze für die Betreuung in den Sommer- sowie in den Herbstferien zur Verfügung. Insbesondere in der Woche vom 22. bis 26. Juli und vom 14. bis 18. Oktober haben Kinder nach Angaben der Stadtverwaltung die Möglichkeit, an den Aktivitäten teilzunehmen. Im Jugendzentrum wird eine Betreuung bis 13 Uhr angeboten. Im städtischen Kinderhort an der Wallschule kann zwischen den Endzeiten 13 und 16 Uhr gewählt werden.