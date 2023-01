A1 bei Wildeshausen: Betrunkener Autofahrer fährt kilometerweit auf der Felge

Von: Dierk Rohdenburg

Gestoppter Renault auf Felge: Der betrunkene Autofahrer war damit kilometerweit unterwegs. © Polizei

Wildeshausen – Über mehrere Kilometer war ein völlig betrunkener Autofahrer auf der Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und Wildeshausen auf einer Felge unterwegs. Schließlich hielt er am Seitenrand.

Gleich mehrere Notrufe gingen am Donnerstag ab 13.15 Uhr bei der Polizei ein. Die Anrufer meldeten einen Renault mit einer auffälligen Fahrweise, der auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs war. Ihnen fiel der Kleinwagen insbesondere dadurch auf, dass an der Hinterachse ein Reifen fehlte. Der Wagen fuhr auf der Felge. Trotzdem scherte der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord zum Überholen aus und geriet dabei in die mittlere Schutzplanke. Überhaupt war die Fahrweise von vielen Unsicherheiten geprägt.

Die ihm folgenden Verkehrsteilnehmer verzichteten aus Vorsicht auf das Überholen und sicherten die Gefahrensituation durch das Einschalten der Warnblinklichter ab.

Autofahrer ignoriert Signale der Polizei

In Höhe der Tank- und Rastanlage Wildeshausen auf dem Gebiet der Gemeinde Dötlingen sollte der Fahrer schließlich von der Polizei kontrolliert werden. Er ignorierte aber die Signale. Kurz hinter der Rastanlage wechselte der Fahrer dann aber doch auf den Seitenstreifen und hielt an.

Im Auto saß laut Polizeiangaben ein 59-jähriger Mann aus dem Kreis Vechta. Auf dem Beifahrersitz lag eine geleerte Flasche hochprozentigen Alkohols. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille, die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bis zur Bergung war die Errichtung einer halbseitigen Sperrung erforderlich, die gegen 14 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.