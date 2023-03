Feierlicher Abschluss des Fotowettbewerbs: „Lieblingsplätze“ der Wildeshauser im Stadthaus

Von: Dierk Rohdenburg

Die Preisträger: Isabelle Jarren, Panja Heuermann und Thomas Strudthoff (v.l.). © dr

Im Wildeshauser Stadthaus sind derzeit auf Fotoaufnahmen die „Lieblingsplätze“ der Wildeshauser zu sehen. Am Dienstag wurde die Ausstellung eröffnet.

Wildeshausen – Die Wildeshauser haben viele Lieblingsplätze. Ob sie das Wolkenspiel über dem Gräberfeld genießen wie Heike Oentrich, den alten Baum an der Hunte mögen wie Gisela Huntemann, die Bank am Karpfenteich bevorzugen wie Ingo Bücking, oder am liebsten mit der Katze daheim auf der Liege im Garten sind wie Dagmar Volle – die Plätze lassen sich alle fotografieren und sind derzeit im Wildeshauser Stadthaus auf Fotos zu sehen.

Die Ausstellung mit knapp 100 Aufnahmen wurde am Dienstagabend von der stellvertretenden Bürgermeisterin Evelyn Goosmann, untermalt mit stimmungsvoller Musik von Maria Stöver und Elias Lührsen, Schüler der Musikschule, eröffnet.

Mitten in der Corona-Pandemie, im Jahr 2020, veranstaltete das Stadtmarketing Wildeshausen den Fotowettbewerb „Lieblingsplätze Wildeshausen“. „Wir durften ja nicht in den Urlaub“, erinnerte Goosmann. „Deshalb war das eine tolle Idee.“

Jury ermittelte drei Preisträger

Unter den Einsendungen wurden von der Jury, bestehend aus Bettina-Maria Berlinicke (Galerie Berlinicke), Gudrun Brockmeyer (Fotografin), Gerold Ratz (Verkehrsverein) und Birte Hogeback (Stadtverwaltung) drei Preisträger gekürt. Panja Heuermann, Isabelle Jarren und Thomas Strudthoff erhielten bereits vor knapp drei Jahren ihre Preise. Am Mittwoch gab es dann noch ein kleines Präsent.

„Wir sehen hier wunderschöne Bilder von Lieblingsplätzen, die einen animieren, sie aufzusuchen“, lobte Goosmann die Kreativität der Fotografen. Die Aufnahmen seien bis zum 24. April auf zwei Ebenen des Stadthauses zu sehen. „Wir dürfen uns damit glücklich fühlen“, so die Bürgermeisterin, die auf die Aktionswoche „Eine Stadt voller Glück“ in der Wittekindstadt verwies.