Fehlende Infos zu Verkehrskonzept?

FDP-Ratsherr Marko Bahr kritisiert Stadtverwaltung

+ © Rohdenburg Wo parken und in welche Richtung fahren? Es soll ein neues Verkehrskonzept für die Wildeshauser Innenstadt geben, doch die Pläne werden unter Verschluss gehalten. © Rohdenburg

Wildeshausen – Wie sieht das neue Verkehrskonzept für die Wildeshauser Innenstadt aus? Darüber rätseln seit Wochen einige Menschen in Wildeshausen, denn offenbar liegen bereits Pläne sowie Präsentationen vor (wir berichteten). Diese wurde jedoch bislang nur ausgewählten Gruppen vorgestellt. Während der Vorstand des Handels- und Gewerbevereins Wildeshausen um Stellungnahme zu einzelnen Maßnahmen gebeten wurde, tappen einige Ratsmitglieder im Dunkeln darüber, was bald in Ausschüssen beraten werden dürfte.