Fehlende Identifizierung führt zum Freispruch

Wildeshausen - Von Katia Backhaus. Am Ende blieb kaum etwas übrig von all den Details zur Nacht des 14. Oktober 2017, die Polizei und Staatsanwaltschaft im Verlauf des Prozesses am Amtsgericht Wildeshausen zusammengetragen hatten. Freispruch lautete das Urteil gegen die beiden Männer, die laut Anklage vor anderthalb Jahren auf der Bundesstraße 213 ein Auto ausgebremst und angegriffen haben sollen. Dieses soll dann zurückgesetzt und dabei einen Unfall mit einem dritten Wagen verursacht haben. „Glück gehabt“, kommentierte die Richterin das Urteil – denn nichtsdestotrotz gebe es keinen Zweifel, dass der Vorfall sich wie von zahlreichen Zeugen geschildert zugetragen habe. Nur die verwertbaren Beweise fielen am letzten Verhandlungstag wie die Dominosteine einer nach dem anderen um.

Zuerst war da der Polizist, der den Wagen gemeinsam mit drei Kollegen am Nordring in Wildeshausen gestoppt und kontrolliert hatte. Zum Zeitpunkt dieser Kontrolle, gegen 4.20 Uhr, etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfall auf der B 213, habe er von einer Körperverletzung in der Disco „5 Elements“ gewusst, die der Grund für die Fahndung nach dem BMW gewesen sei, so der Beamte. Die Krux dieser Aussage sei, argumentierte der Verteidiger, dass der Polizist sich nicht mehr genau erinnern konnte, wann er von dem mutmaßlichen Vorfall auf der B 213 erfahren habe. Ab jenem Zeitpunkt hätte er die Fahrzeuginsassen auch zu diesem Sachverhalt belehren müssen. Es bleibt unklar, wann und ob das geschehen ist. Und noch einen zweiten Grund führte die Verteidigung gegen die Verwertbarkeit der Aussage ins Feld: Der Beamte habe eine Neuregelung zur Belehrung missachtet.

Während dieser Ausführungen zeigten sich die beiden Angeklagten maximal entspannt, der eine streckte sich, der andere gähnte. Dabei war ein wichtiger Punkt ihrer Verteidigung erreicht: Die Aussage des Polizeibeamten, der sich „ziemlich, ziemlich sicher ist, dass der Herr dort Fahrzeugführer gewesen ist“, wurde als nicht verwertbar eingestuft.

Das Problem der Identifizierung jener Männer, die nach dem tätlichen Streit in und vor der Disco ein Auto auf der B 213 ausgebremst haben sollen, war bereits an den vorherigen Verhandlungstagen ein Thema. Das Fazit: An den Aussagen der einzigen beiden Zeugen, die eine eindeutige Identifizierung vornahmen, bestanden erhebliche Zweifel. Sie hätten sich wohl abgesprochen, vermutete die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Damit blieb nicht mehr viel Belastungsmaterial übrig. Den letzten Stoß zum Freispruch gab die Feststellung, dass auch während der Vernehmung des zweiten Mannes, der bis Dienstagmittag auf der Anklagebank saß, die Belehrung nicht ausreichend war. So sei auch diese Aussage als nicht verwertbar zu klassifizieren, bilanzierte die Staatsanwältin.

In dieser Lage hätte es weder das extra in Auftrag gegebene Dekra-Kurzgutachten des Verteidigers gebraucht, das darlegen sollte, dass das mutmaßlich auf der B 213 attackierte Auto durchaus Platz zur Flucht gehabt hätte, noch dessen Antrag auf vollständige Akteneinsicht und eine Aussetzung der Hauptverhandlung. „Wir haben niemanden, der die beiden als Insassen des Fahrzeugs identifiziert hat“, stellte die Staatsanwältin fest und plädierte – wie die beiden Verteidiger – auf Freispruch. Dem schloss sich die Richterin an.