FDP will Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen auf Eis legen

Von: Ove Bornholt

Teilen

Die alte Feuerwehr soll zwar saniert werden, aber ohne ein Urgeschichtliches Zentrum einzurichten. Das beantragt die FDP. © dr

Widerstand gegen das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen: Der FDP ist das Projekt zu teuer. Das Geld soll lieber in die Freibad-Sanierung fließen.

Wildeshausen – Die FDP beantragt, den Bau des Urgeschichtlichen Zentrums Wildeshausen (UZW) zu verschieben und mit dem dafür vorgesehenen Geld das Freibad zu sanieren. Konkret fordert die Partei:

Sanierung des alten Feuerwehrhauses entsprechend der Förderbedingungen, um das Gebäude zu erhalten und für eine vielfältige Nutzung zur Verfügung zu stellen – angedacht ist etwa eine Kultur- oder eine Markthalle.

Einstellung der Planungen sowie der Realisation des Museums UZW bis sich die wirtschaftliche Lage der Stadt wesentlich gebessert hat.

Verwendung der frei werdenden Haushaltsmittel für die grundlegende Sanierung eines familienfreundlichen Freibades.

Die FDP setze sich seit Jahren für eine solide Haushaltspolitik in Wildeshausen ein, so der Fraktionsvorsitzende Marko Bahr. „Nach unserer Auffassung gehört dazu nicht das geplante Urgeschichtliche Zentrum.“ Schon jetzt sei erkennbar, dass das UZW auf Jahre ein Zuschussgeschäft mit kaum kalkulierbaren Folgekosten werde und damit den Haushalt der Stadt in nicht unerheblicher Weise belaste. „In den bestehenden wirtschaftlichen Zeiten ein Punkt, welcher dringend auf den Prüfstand muss“, findet Bahr.

Gleichzeitig würde die Infrastruktur der Stadt Wildeshausen weiter vernachlässigt und es würden kaum Investitionen vorgenommen, kritisiert die FDP. „Hier verweisen wir auf die Ausgaben zur Straßensanierung, welche für ganz Wildeshausen mit lediglich 200 000 Euro im Haushalt verankert sind. Eine Summe, welche jährlich für den Betrieb des UZW aufgebracht werden muss um, den Betrieb zu gewährleisten.“ Die Stadt plant mit 75 000 Euro pro Jahr. Der Landkreis Oldenburg unterstützt den laufenden Betrieb mit 100 000 Euro jährlich.

„Prioritäten werden falsch gesetzt“

„Nach unserer Auffassung werden die Prioritäten falsch gesetzt. Vorrangig sollten Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur sein. Dazu gehört auch unser noch bestehendes Freibad, welches bislang den Sparzwängen zum Opfer gefallen ist“, heißt es von der FDP weiter. Die sehr warmen Sommer der vergangenen Jahre und die damit verbundenen Diskussionen in der Öffentlichkeit hätten gezeigt, dass den Bürgern ein Schwimmbad wichtiger sei als ein defizitäres Museum. „Diese Auffassung vertreten wir schon seit Jahren und haben dies auch immer kommuniziert“, so Bahr. „Wem nützt ein UZW, wenn die täglichen Bedürfnisse der Bürger und die solide Entwicklung der heimischen Wirtschaft nicht zu 100 Prozent sichergestellt sind?“, heißt es im Antrag.

Weitere Planungen vorerst einstellen

Deswegen sollte die Politik im Vorfeld der kommenden Haushaltsberatungen die weiteren Planungen zum UZW vorerst einstellen und sich auf die Kernaufgaben der Stadt konzentrieren. Dies betreffe allerdings nur das UZW als Museum. Die Sanierung der alten Feuerwehr solle entsprechend der bestehenden Planungen weiter angestrebt werden. „Für uns ist eine Zwischennutzung als Gemeinde- und/oder Kulturzentrum denkbar. Sollte sich die Haushaltslage in den kommenden Jahren bessern, können die Planungen zur Realisierung des UZW weiter vorangetrieben werden“, meint Bahr.

Dass die FDP den Antrag jetzt stellt, hat auch mit der Gesamtsituation zu tun. „In den vergangenen Monaten haben sich die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen in der Welt stark verändert. Dies trifft auch unmittelbar die Stadt Wildeshausen. Planungen, die bisher erstellt wurden, müssen wieder auf den Prüfstand. Auch wenn derzeit die Steuereinnahmen immer noch gut sind, muss von einer Verschlechterung der Einnahmensituation in Zukunft ausgegangen werden“, heißt es im Antrag. Wenn die finanzielle Situation der Stadt es zulasse, könne das Thema UZW wieder auf die Agenda genommen werden.