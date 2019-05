Faustschlag im Gildefestzelt kommt teuer zu stehen

AUS DEM GERICHT 27-jähriger Wildeshauser muss mit Schmerzensgeldforderung rechnen

+ Schmerzhaft: Mit einem Faustschlag endete eine Auseinandersetzung im Gildefestzelt. Foto: dpa

Wildeshausen – Weil er am Pfingstsonntag des vergangenen Jahres mit einem Faustschlag einen 46-jährigen Wildeshauser im Gildfestzelt niedergestreckt hatte, muss ein 27-jähriger Mann aus der Kreisstadt nun 450 Euro an den Geschädigten zahlen. Das Verfahren vor dem Amtsgericht Wildeshausen wurde am Montag allerdings aus Mangel an Beweisen vorläufig eingestellt. Der Verteidiger betonte deshalb, dass mit der Zahlung kein Schuldeingeständnis zu verbinden sei.