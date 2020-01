Ein fantasievolles Multitalent blickt zurück

Rolf Rötgers blickte in seinem Programm zurück. Foto: Meyer

Wildeshausen - Von Michael Maria Meyer. Rolf Rötgers ist ein Autor, Geschichtenerzähler, Wortkünstler, Spieleerfinder, Lyriker sowie Musiker. Er feierte am Sonnabend seine 40-jährige Bühnenpräsenz im Saal der Musikschule in Wildeshausen.

Seit seiner Jugend verspürte Rötgers all diese Talente in sich und freute sich über 60 Gäste, die seinem retrospektiven Bühnenprogramm „Jenseits der Träume…“ lauschen wollten. Das dezent geschmückte Foyer der Musikschule verwandelte der 61-jährige Künstler in einen Ort voller Nachdenklichkeit, herzlichem Humor und offenen Rätseln.

Zunächst rezitierte Rötgers aus seinem Werk „Im Bann der Lerche“. Das teils autobiografische Buch blickt ins Jahr 1976 zurück. Den Hintergrund der Geschichte bildeten frühe Aufzeichnungen des Autors. Er nennt sich André, ist 18 Jahre alt und leidet an schweren Krampfanfällen, Atemnot und Bewusstseinsstörungen. Ob die Nacht real ist, als die zugelaufene Katze ihm erklärt, dass die plappernde Lerche einen mystischen Gesandten auf seinen Hof schickte und André daraufhin durch das BKA verhört wird, blieb offen. „Wer das spannende Ende erkunden will, sollte das Buch bis zu Ende lesen“, so Rötgers, der danach zur Gitarre griff.

Musik scheint zur Hauptkreativität seines Schaffens zu zählen. Mit den Eigenkompositionen „Womit hab’ ich mich verdient“ und „Gottfried und Gertrude“ bot er Lieder, die etwas frivol neuzeitlich an Wilhelm Busch zu erinnern wussten.

„Ich besaß nie viel“, ist das Lebens-Resümee von Rötgers. „Doch Freunde, Empathie und die Natur sind mir im Laufe meines Lebens immens wichtig geworden.“

Abstrakte Zaubereien gab es am Ende der Darstellungen zu sehen. Und wieder kam die Frage auf: Ist das Zauberei oder Parodie? Nein, das war gekonnt verwobene Kunst. Dieser Auftritt wird vielen Menschen in Erinnerung bleiben.