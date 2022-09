Familienforschung in Wildeshausen für Anfänger und Profis

Genealogie-Börse mit 20 Ausstellern im Rathaus und drei Vorträgen

Hoffen auf viele Besucher: Bernd Oeljeschläger (von links), Katharina Kramer, Eva-Maria Ameskamp und Cornelia Harms vom Bürger- und Geschichtsverein mit Timo Kracke und Wolfgang Martens von der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde.

Morgen geht es im Rathaus in Wildeshausen um die Familienforschung: Zur Genealogie-Börse werden viele Besucher erwartet. 20 Aussteller präsentieren sich.

Wildeshausen – Ganz im Zeichen der Familienforschung steht die Genealogie-Börse am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Rathaus in Wildeshausen. Der Eintritt ist kostenlos. 20 Aussteller sind präsent, darunter viele Vereine, aber auch kommerzielle Anbieter.

Die Veranstaltung richtet sich an jedermann mit Interesse an Ahnenforschung und ist nicht auf die Region Wildeshausen begrenzt. Es sind Aussteller aus ganz Deutschland anwesend und können über das Gebiet des heutigen Deutschlands, ehemalige deutsche Gebiete und auch zu internationaler Forschung Auskünfte geben und Besucher bei der Forschung unterstützen, heißt es in der Ankündigung.

Interessierte können alte Fotos und Unterlagen vorbeibringen

Interessierte sind aufgerufen, einfach mal mit ein paar Dokumenten oder Familienfotos vorbeizukommen. „Wenn zum Beispiel Opa in einer alten Uniform zu sehen ist, helfen wir dabei, das Bild einzuordnen“, sagte Timo Kracke von der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde (OGF) am Mittwochnachmittag bei einem Pressetermin. Ebenso würde dabei unterstützt, alte Unterlagen zu lesen. Die Arbeitsgruppe Quellenerschließung der OGF hat die Gerichtsprotokolle des alten Amtes Wildeshausen der Jahre 1716 bis 1729 transkribiert und somit durchsuchbar gemacht.

„Es ist keine Fachtagung“, betonte Kracke. Interessierte könnten zum Beispiel auch Infos und Ratschläge zu ausgewanderten Angehörigen erhalten. Sein Kollege Wolfgang Martens ergänzte: „Es gibt unwahrscheinlich viele vertrauenswürdige Quellen im Internet, also viele Wege, um zu forschen. Man muss sie nur finden.“ Dabei wollen er und die anderen OGF-Mitglieder und Aussteller helfen.

Zum Programm gehören drei 30-Minuten-Vorträge im Stadthaus: um 11.30, 13.30 und 14.30 Uhr. Dabei geht es um erste Schritte in der eigenen Familienforschung, aber auch die Software zum Einsehen von Unterlagen.

Genealogie-Börse zuletzt vor 15 Jahren

Der Bürger- und Geschichtsverein Wildeshausen unterstützt die Veranstaltung. „Unabhängig davon können die Leute gerne zu uns kommen und Familienforschung betreiben“, sagte Cornelia Harms, die für den Verein arbeitet. Das Büro ist am 1. Oktober ebenfalls geöffnet.

Zuletzt hat es 2007 eine Genealogie-Börse in Wildeshausen gegeben. Eigentlich sollte die Veranstaltung 2020 wieder in der Kreisstadt über die Bühne gehen. Aber wegen Corona wurde sie zweimal verschoben. „Dreimal ist ja Oldenburger Recht“, hofft Martens von der OGF nun auf eine erfolgreiche Börse.